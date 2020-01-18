"الصندوق العقاري": التحديث مستمر .. وليس هناك موعد نهائي

قال: بإمكان قوائم الانتظار الدخول إلى الموقع في أيّ وقت

أكّد صندوق التنمية العقارية، استمرار تحديث بيانات قوائم الانتظار.

وأشار في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لتحديث البيانات؛ مبيناً أنه بإمكان قوائم الانتظار الدخول إلى الموقع وصفحة التحديث في أي وقت.

جاء ذلك بعد موجة غضب وشكاوى من تعطل الموقع خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الضغط الكبير ومحاولات تحديث البيانات استجابة لدعوة سابقة للصندوق.

وكان الصندوق قد أهاب بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو مَن صدرت لهم الموافقة، ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق(www.redf.gov.sa).

وأوضح أن ذلك من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق برامجه الجديدة, مؤكداً أن تحديث البيانات شرط أساسي ومهم للاستفادة من هذه البرامج.

يُشار إلى أن الصندوق يستعد منتصف شهر فبراير المقبل، لإعلان أسماء الدفعة الأولى من دفعات ستشمل نحو 85 ألف مواطن ومواطنة مع نهاية العام الميلادي الجاري، وذلك وفقاً للآلية الجديدة بالتعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية.