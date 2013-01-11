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الصيانة المجدولة تخفض ضخ المياه المحلاة لأسبوع بالخفجي

دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية, تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة, التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 100 التابعة للمؤسسة بالخفجي.

 

وسيترتب على ذلك خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلاّة لمدة أسبوع، تبدأ من يوم السبت المقبل 16 /04 / 1438هـ , حتى نهاية مساء يوم الجمعة الـ22 من الشهر الحالي على أن تعود في الساعات الأولى من صباح السبت الـ23 من الشهر الحالي حسب ما ورد في بيان المنتج و تنبيهه.

 

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن فرع المياه بمحافظة الخفجي سيستقبل خلال الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً، حيث سيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة, التي يتم استقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع خصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

 

وأشار المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت خصوصاً أن وقت الخفض لن يتعدى الأربعة أيام كما هو مجدول له.

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الصيانة المجدولة تخفض ضخ المياه المحلاة لأسبوع بالخفجي
سبق

دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية, تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة, التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 100 التابعة للمؤسسة بالخفجي.

 

وسيترتب على ذلك خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلاّة لمدة أسبوع، تبدأ من يوم السبت المقبل 16 /04 / 1438هـ , حتى نهاية مساء يوم الجمعة الـ22 من الشهر الحالي على أن تعود في الساعات الأولى من صباح السبت الـ23 من الشهر الحالي حسب ما ورد في بيان المنتج و تنبيهه.

 

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن فرع المياه بمحافظة الخفجي سيستقبل خلال الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً، حيث سيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة, التي يتم استقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع خصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

 

وأشار المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت خصوصاً أن وقت الخفض لن يتعدى الأربعة أيام كما هو مجدول له.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
03:49 PM

الصيانة المجدولة تخفض ضخ المياه المحلاة لأسبوع بالخفجي

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عافت الزويد - الخفجي
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دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية, تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة, التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 100 التابعة للمؤسسة بالخفجي.

 

وسيترتب على ذلك خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلاّة لمدة أسبوع، تبدأ من يوم السبت المقبل 16 /04 / 1438هـ , حتى نهاية مساء يوم الجمعة الـ22 من الشهر الحالي على أن تعود في الساعات الأولى من صباح السبت الـ23 من الشهر الحالي حسب ما ورد في بيان المنتج و تنبيهه.

 

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن فرع المياه بمحافظة الخفجي سيستقبل خلال الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً، حيث سيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة, التي يتم استقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع خصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

 

وأشار المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت خصوصاً أن وقت الخفض لن يتعدى الأربعة أيام كما هو مجدول له.

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