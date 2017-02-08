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الصين .. 500 شخص من عائلة واحدة يتجمعون لالتقاط صور تذكارية

يمكن اعتباره أكبر لمّ شمل أُسري في العالم

تجمع أكثر من 500 شخص ينتمون لعائلة واحدة في الصين، لالتقاط مجموعة من الصور التذكارية، فيما يمكن اعتباره أكبر لم شمل أُسري في العالم.

 

وتوافد المئات من أفراد عائلة "رن" –بحسب سكاي نيوز- إلى قرية "شينجزهو" وسط الصين، خلال الحدث الذي نظمه أحد أفراد العائلة ويدعى "رين توانغي"، الذي سعى إلى اقتفاء أثر أنساب العائلة، وجمع أكبر عدد ممكن من أفرادها في مكان واحد. 

 

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ينتمي أفراد الأسرة الذين غصَّت بهم القرية إلى ما بين الجيلين 25 و31 من العائلة، لكن الذين لبوا النداء يشكلون أقل من نصف العائلة؛ إذ يعتقد أن أكثر من "1000" شخص ينتمون إلى عائلة "رن" لا يزالون على قيد الحياة.

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الصين .. 500 شخص من عائلة واحدة يتجمعون لالتقاط صور تذكارية
سبق

تجمع أكثر من 500 شخص ينتمون لعائلة واحدة في الصين، لالتقاط مجموعة من الصور التذكارية، فيما يمكن اعتباره أكبر لم شمل أُسري في العالم.

 

وتوافد المئات من أفراد عائلة "رن" –بحسب سكاي نيوز- إلى قرية "شينجزهو" وسط الصين، خلال الحدث الذي نظمه أحد أفراد العائلة ويدعى "رين توانغي"، الذي سعى إلى اقتفاء أثر أنساب العائلة، وجمع أكبر عدد ممكن من أفرادها في مكان واحد. 

 

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ينتمي أفراد الأسرة الذين غصَّت بهم القرية إلى ما بين الجيلين 25 و31 من العائلة، لكن الذين لبوا النداء يشكلون أقل من نصف العائلة؛ إذ يعتقد أن أكثر من "1000" شخص ينتمون إلى عائلة "رن" لا يزالون على قيد الحياة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:46 PM
يمكن اعتباره أكبر لمّ شمل أُسري في العالم

الصين .. 500 شخص من عائلة واحدة يتجمعون لالتقاط صور تذكارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجمع أكثر من 500 شخص ينتمون لعائلة واحدة في الصين، لالتقاط مجموعة من الصور التذكارية، فيما يمكن اعتباره أكبر لم شمل أُسري في العالم.

 

وتوافد المئات من أفراد عائلة "رن" –بحسب سكاي نيوز- إلى قرية "شينجزهو" وسط الصين، خلال الحدث الذي نظمه أحد أفراد العائلة ويدعى "رين توانغي"، الذي سعى إلى اقتفاء أثر أنساب العائلة، وجمع أكبر عدد ممكن من أفرادها في مكان واحد. 

 

ووفقًا لوكالة "رويترز"، ينتمي أفراد الأسرة الذين غصَّت بهم القرية إلى ما بين الجيلين 25 و31 من العائلة، لكن الذين لبوا النداء يشكلون أقل من نصف العائلة؛ إذ يعتقد أن أكثر من "1000" شخص ينتمون إلى عائلة "رن" لا يزالون على قيد الحياة.

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