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الطائف.. "بودرة الكربون" تشعل النيران بتريلا على طريق السيل

الدفاع المدني باشر الواقعة التي تكررت مرتين دون إصابات

تسببت بودرة الكربون في احتراق تيدر تريلا، أثناء سيرها على طريق السيل شمال الطائف، ثم تكرر الحريق مرةً ثانية وتم إخماده من قبل فرق إطفاء الدفاع المدني دون حدوث إصابات ولله الحمد .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، تلقى بلاغاً يفيد باشتعال النار في كيس من بودرة الكربون في تيدر تريلا، بطريق السيل، وأثناء مباشرة الحادث اتضح أن الحريق في عدد ٢ كيس من بودرة الكربون، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، وأثناء مواصلة التريلا السير صباح اليوم الاثنين في الطريق المؤدي الى الرياض تم معاودة الاشتعال في نفس أكياس البودرة، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، ولم ينجم عن الاحتراق أي إصابات ولله الحمد .

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الطائف.. "بودرة الكربون" تشعل النيران بتريلا على طريق السيل
سبق

تسببت بودرة الكربون في احتراق تيدر تريلا، أثناء سيرها على طريق السيل شمال الطائف، ثم تكرر الحريق مرةً ثانية وتم إخماده من قبل فرق إطفاء الدفاع المدني دون حدوث إصابات ولله الحمد .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، تلقى بلاغاً يفيد باشتعال النار في كيس من بودرة الكربون في تيدر تريلا، بطريق السيل، وأثناء مباشرة الحادث اتضح أن الحريق في عدد ٢ كيس من بودرة الكربون، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، وأثناء مواصلة التريلا السير صباح اليوم الاثنين في الطريق المؤدي الى الرياض تم معاودة الاشتعال في نفس أكياس البودرة، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، ولم ينجم عن الاحتراق أي إصابات ولله الحمد .

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:16 AM
الدفاع المدني باشر الواقعة التي تكررت مرتين دون إصابات

الطائف.. "بودرة الكربون" تشعل النيران بتريلا على طريق السيل

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فهد العتيبي - الطائف
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10,898

تسببت بودرة الكربون في احتراق تيدر تريلا، أثناء سيرها على طريق السيل شمال الطائف، ثم تكرر الحريق مرةً ثانية وتم إخماده من قبل فرق إطفاء الدفاع المدني دون حدوث إصابات ولله الحمد .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة، تلقى بلاغاً يفيد باشتعال النار في كيس من بودرة الكربون في تيدر تريلا، بطريق السيل، وأثناء مباشرة الحادث اتضح أن الحريق في عدد ٢ كيس من بودرة الكربون، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، وأثناء مواصلة التريلا السير صباح اليوم الاثنين في الطريق المؤدي الى الرياض تم معاودة الاشتعال في نفس أكياس البودرة، وتم إخماد الحالة من قبل الدفاع المدني، ولم ينجم عن الاحتراق أي إصابات ولله الحمد .

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