الطائف.. حملة توعوية بأهمية حواجز الشاحنات

أطلقت إدارة مرور محافظة الطائف، اليوم الخميس، حملةً لتوعية قائدي ومُلّاك الشاحنات لتركيب الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات؛ لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة.

وأوضح مدير مرور محافظة الطائف العقيد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، أن هذه الحملة التوعوية جاءت بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور؛ إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية -حفظه الله- وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة النقل.

وأكد "العقيل" ضرورة التزام قائدي وملّاك الشاحنات بقرار تركيب الحواجز؛ وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الموضحة في البروشورات التي تم توزيعها من قِبَل الضباط والأفراد الميدانيين على مداخل المحافظة، وكذلك في المحاور التي تشهد كثافة للشاحنات، وفي محطة الفحص الدوري، بالإضافة لمدارس تعليم القيادة.

وأهابت إدارة مرور محافظة الطائف بملاك وسائقي الشاحنات، الالتزام والتقيد؛ بما ورد من أوامر وتعليمات؛ تحقيقاً لمبدأ السلامة على الطرقات.