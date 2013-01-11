الطائف.. 3 سنوات سجناً وألف جلدة للأشقاء الثلاثة "سارقي الببغاوات الثمينة"

سطو على محل لبيع الطيور الناطقة قبل 8 أشهر وشملتهم "الجزائية" بإعادة 69 ألفاً

أصدر قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف، حكماً بسجن ثلاثة أشقاء أعمارهم بين 16 و22 عاماً، 3 سنوات لكل واحد منهم،و1000 جلدة لكل واحد منهم توزع 50 جلدة شهرياً، وإعادة مبلغ 69.200 ألف ريال، لصاحب محل الطيور الذي تعاونوا سوياً على سرقته في منتصف شهر شعبان من العام الماضي؛ فيما منحَ القاضي الأشقاء الثلاثة حق الاعتراض على الحـكم خلال شهر من صدوره.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل السرقة، عندما سطا مجهولون على محل لبيع الطيور الناطقة بالطائف في 14 شعبان من العام 1437هـ، وسرقوا منه طيوراً ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال.

واكتشف صاحب المحل عملية السطو بعد أن فتح المحل قبل أذان العصر في ذلك اليوم؛ بهدف إدخال بضاعة جديدة للمحل، ليجد ذلك العبث؛ حيث أقفاص الطيور مقلوبة، وخالية منها، وتم التعرف على المكان الذي تسللوا من خلاله لداخل المحل، وهو عبر فتحة الشفاط.

وحضرت الأدلة الجنائية، برفقة الشرطة، وتمّت معاينة المحل الواقع أمام مغسلة الموتى المواجهة لجامع العباس بالطائف، وعلى شارعٍ حيوي تزيد فيه حركة الدوريات الأمنية على مدار الساعة.

وروى "أبو محمد"، صاحب محل بيع الطيور الناطقة لـ"سبق" تفاصيل السرقة، حينها، قائلاً: "أغلقت المحل الذي افتتح منذ شهر وأسبوعين، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ونصف ليل أمس، بعد أن كانت لدينا لجنة من الدفاع المدني تقوم بجولة إشرافية".

وتابع: "وبالعادة فإنه في الفترة الصباحية يكون مغلقاً، وعند الثالثة والنصف عصر اليوم، قمنا بفتح المحل من أجل إدخال بضاعة، وكان الباب طبيعياً كالعادة لم يكن عليه آثار فتح أو تكسير، وعند الدخول تفاجأت بالأقفاص مقلوبة وخالية من الطيور، بخلاف العبث الذي حصل بالمحل، حينها وجدت الشفاط الخاص بالمحل ملقى بداخله ومحطماً، كاشفاً أن الجناة كانوا قد تسللوا عبره لداخل المحل بعد كسره، والمساحة كانت عبارة عن 25 × 25 سم".

وفصّل صاحب المحل، المسروقات من الطيور، على النحو الآتي: "ببغاء مكاو بلواند 2014، أليف ويطلع على اليد، ويتكلم "بابا - اطلع"، وجناحه مقصوص، وتبلغ قيمته 8 آلاف ريال، و2 ببغاء كوكاتو - سيلفر كريستل، لونه أبيض وبعرف أصفر، ويبلغ سعر الواحد منها 7 آلاف ريال، و8 ببغاء كاسكو إفريقي، وتبلغ قيمة الواحد منها 1700 ريال، غير أليف وتحت التدريب، و6 ببغاء أورنج وينق أمازوني، وتبلغ قيمة الواحد منها 1500 ريال، غير أليف وتحت التدريب، وببغاء بلو فرند أمازوني، أليف متكلم على اليد، وعلاماته: أظفر الرجل اليسرى مقطوع، وأصابع الرجل اليمنى الأمامية فوق بعض، وتبلغ قيمته 4 آلاف ريال، وببغاء بلو فرند، يطلع على اليد، وتاريخ الحجل 2013، ويبلغ سعره 3700 ريال، و2 ببغاء بلو فرند، لا يتكلم، وسعر الواحد منها 3300 ريال".

وأشار، حينها، إلى أن قيمة الطيور المسروقة، مع جهاز لاب توب، تتجاوز 60 ألف ريال، مشيراً إلى أن الجناة كانوا قد رموا بالمصحف الكريم أثناء عبثهم داخل المحل؛ حيث وجدَ ملقى داخل المحل، كما أن آثار دماء وُجدت، ما يشير إلى أن أحدهم مصاب، بخلاف الفلينة الخاصة بأحدهم وُجدت في موقع الحالة.