الطائف.. فرق تنفيذية لنقل الوحدة الطبية المدرسية وموظفيها لملاك "الصحة"

بعد أن كانت على ملاك "التعليم" ووفقاً لآلية تم التنسيق لها عبر اجتماع مشترك

شكّلت "صحة الطائف"، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، عدداً من الفرق التنفيذية؛ لنقل منشآت الوحدة الصحية وموظفيها من التعليم للصحة.

وكان مساعد مدير "صحة الطائف" للصحة العامة، الدكتور عبدالرحمن الزهراني، قد ترأّس اجتماعاً مشتركاً، أمس، بحضور مساعد مدير التعليم محمد عامر النفيعي، وناقش الاجتماع آلية نقل ملاك موظفي الوحدة الصحية وآليات تسليم الممتلكات من التعليم للصحة، والبدء في مباشرة الموظفين في المراكز الصحية القريبة من مواقعهم، واستكمال عمليات التحول الكامل وآليات التعاون المشترك في تنفيذ التوجيهات الكريمة بذلك، واتفق المجلس على تشكيل لجان مصغرة وفرق تنفيذية تباشر مهام الانتقال الكامل.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، أن توجيهات صدرت بتنفيذ عملية انتقال كامل للوحدات الصحية من التعليم للشؤون الصحية، ويجري العمل على تنفيذ ذلك، وفقاً للآليات المتفق عليها بين الوزارتين.