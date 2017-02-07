الطائف.. ٤ متسللين أثيوبيين يقاومون رجال الأمن وسقوط أحدهم

المواجهة أسفرت عن إصابة اثنين من منسوبي مخفر الشرطة

قاومَ أربعة من المُتسللين الأثيوبيين عدداً من منسوبي مخفر شرطة شرق الحوية ، شمال الطائف ليلة أمس، بعد مُحاصرتهم في أحد المباني الأشبه بالخرابة في العرفاء إثر عملية تعقُب أمنية، ثم تمكن رجال الأمن من ضبط أحدهم وهو المُقاوم الأول بينما استطاع الباقون الهروب.



وقد أسفرت المواجهة عن إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات بسيطة، مُنحا على إثرها مدة عشرة أيام للشفاء.



وكان فريق من رجال الأمن المُنتسبين لمخفر شرطة شرق الحوية بالطائف قد واصلوا تعقب المُتهم بقتل أثيوبي بإحدى مزارع العرفاء قبل شهر تقريباً.



وبعدما لجأ الأثيوبيون الأربعة المجهولون إلى أحد المباني القديمة وصعدوا على سطحها بدأوا يلقون بالحجارة على رجال الأمن، بخلاف حملهم للسكاكين والعصي الخشبية.



وداهم رجال الأمن المبنى واندلعت معركة عنيفة، أسفرت عن سقوط أحد المتهمين في قبضة رجال الأمن، فيما أصيب وكيل رقيب سلطان العصيمي ، والجندي أول نايف القثامي بإصابات بسيطة.