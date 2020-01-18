حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة من العلاج بشد الرأس.
وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".
وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، وتجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.
الطب البديل بوزارة الصحة يحذر من العلاج بشد الرأس
غير مثبت علمياً وغير مرخص به وقد يتسبب بمضاعفاتٍ
حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة من العلاج بشد الرأس.
وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".
وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، وتجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.
حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة من العلاج بشد الرأس.
غير مثبت علمياً وغير مرخص به وقد يتسبب بمضاعفاتٍ
الطب البديل بوزارة الصحة يحذر من العلاج بشد الرأس
حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة من العلاج بشد الرأس.
وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".
وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، وتجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.