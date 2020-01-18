الطب البديل بوزارة الصحة يحذر من العلاج بشد الرأس

غير مثبت علمياً وغير مرخص به وقد يتسبب بمضاعفاتٍ

حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة ‏من العلاج بشد الرأس.



وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".



‏وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، و‏تجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.

