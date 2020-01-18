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الطب البديل بوزارة الصحة يحذر من العلاج بشد الرأس

غير مثبت علمياً وغير مرخص به وقد يتسبب بمضاعفاتٍ

حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة ‏من العلاج بشد الرأس.
 
وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".
 
‏وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، و‏تجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.
 

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الطب البديل بوزارة الصحة يحذر من العلاج بشد الرأس
سبق

حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة ‏من العلاج بشد الرأس.
 
وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".
 
‏وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، و‏تجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
01:07 AM
غير مثبت علمياً وغير مرخص به وقد يتسبب بمضاعفاتٍ

الطب البديل بوزارة الصحة يحذر من العلاج بشد الرأس

A A A
مهنا التميمي - الرياض
6
12,157

حذَّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة ‏من العلاج بشد الرأس.
 
وقال المركز عبر حسابه بتويتر: "إنَّ ادّعاء العلاج بـ"شد الرأس" غير مثبت علمياً وغير مرخص به، وقد يتسبب بمضاعفاتٍ خطرة على المريض".
 
‏وأضاف: "يهدف مدّعو هذه الطريقة العلاجية إلى الربح المادي من خلال بيع الوهم واستغلال حاجة المرضى للشفاء، و‏تجنّب من يدّعي العلاج بهذه الطريقة، واحرص على مراجعة الطبيب المختص والممارس المرخّص حفاظاً على صحتك وسلامتك.
 

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