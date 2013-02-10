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"الطويان": 5,5 مليون ريال و27 سيارة BMW جوائز "التعليم للتميز"

في حفل يشهد تكريم (110) فائزين وفائزات منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية

أكد الأمين العام لجائزة التعليم للتميز الدكتور محمد الطويان أن جائزة التعليم للتميز إحدى أدوات التطوير التي تتبناها وزارة التعليم في دعم المتميزين والمتميزات ورفع مستوى أداء مكونات العملية التعليمية بفئاتها المختلفة ورفع اهتمام المجتمع التربوي بالبرامج التطوعية كأدوات للدخول في المجتمع ومشاركته الفاعلة في برامج التنمية، مبيناً أن الجائزة استطاعت خلال السبع سنوات الماضية أن تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التميز وترجمتها سلوكاً يومياً وتبني التميز المؤسسي في الأداء تخطيطاً وإنجازاً.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن الجائزة ومستجداتها في الدورة القادمة وذلك قبيل انطلاق الحفل التكريمي للمتميزين والمتميزات للدورة السابعة للجائزة الذي سيرعاه وزير التعليم طليعة الأسبوع القادم.

 

وقال الدكتور الطويان إنه سيتم خلال حفل الجائزة تكريم (110) فائزين وفائزات منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية، كما سيشهد الحفل حضور الطلاب الذين حققوا ميداليات ذهبية باسم المملكة في المحافل الدولية، مشيراً إلى تقديم الوزارة لجوائز نقدية بلغت أكثر من 5,500,000 ريال، كما قدمت مجموعة محمد يوسف ناغي 27 سيارة BMW من الفئة الثالثة للثلاثة الأوائل من الفئات التالية "المعلم، المرشد، الإدارة والمدرسة، المشرف التربوي، التميز الإداري".

 

أن جائزة التعليم للتميز تأتي متماشية مع رؤية المملكة 2030 واهتمام القيادة بالعمل على تطوير الإنسان ورفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، وبما تحققه من قيم المواطنة، والانتماء، والشفافية، والمسؤولية المهنية، والتنافس الإيجابي، والعدالة، واحترام التنوع الثقافي، وتكافؤ الفرص.

 

وأكد الطويان أن الجائزة تحظى باهتمام واسع وتطوير مستمر لأدواتها ومعايير الانضمام لفئاتها، وشهدت مؤخراً صدور قرار وزير التعليم بربطها بمكتبه لتأخذ الجائزة بذلك بعدًا أوسع في التمكين والتأثير، إضافة إلى موافقته على خطة الجائزة في التوسع والتطوير للفئات والمعايير ومؤشراتها.

 

وأعلن عن دخول فئة جديدة ضمن فئات الجائزة لهذا العام وهي فئة "كيانات تطوير" والتي تأتي مخصصة للمدارس التي تشرف عليها شركة تطوير التعليمية.

 

وألمح الطويان إلى أن إحصاءات التسجيل في الدورة الثامنة الحالية التي سترفع ملفات الترشيح فيها في 143/6/1هـ شهدت عن فئة الطالب تسجيل 1401 طالبة و900 طالب وعن فئة المعلم بلغ التسجيل 3453 معلمة و4909 معلمين.

 

وعن فئة الإدارة المدرسية بلغ التسجيل 1088 في قطاع البنات 1273 في قطاع البنين، وبلغ التسجيل في فئة المرشد الطلابي 493 لقطاع البنات و847 لقطاع البنين، وفي فئة المشرف التربوي بلغ التسجيل 778 لقطاع البنات و649 لقطاع البنين، وفي العمل التطوعي بلغ التسجيل 292 لقطاع البنات و275 لقطاع البنين وفي التميز الإداري سجلت 48 إدارة، ليبلغ إجمالي من تم تسجيلهم إلى الآن صباح الخميس 1438/5/12هـ (16358) ملفاً.

 

وفيما يتعلق بحفل التكريم للدورة السابعة عن العام الدراسي 1437/1436هـ أوضح الطويان أن الحفل سيقام على شرف وزير التعليم وبحضور المهتمين بالتربية والتعليم والجوائز على المستوى الوطني من أصحاب السمو والسعادة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الأحد 1438/5/15هـ.

 

وعن إحصائيات الدورة السابعة التي سيحتفل بمكرميها مساء يوم الأحد 15/5/1438هـ أوضح الطويان أن عدد الملفات المشاركة في الدورة السابعة بلغت (17293) ملفًا لجميع الفئات المستهدفة، ترشح منهم فعليًا (485) ملفا بنسبة 41% من الملفات المخصصة للترشيح البالغ عددها (1196) ملفاً.

 

وقد بلغت نسب المشاركة للفئات من الأعداد المخصصة: فئة الإدارة والمدرسة المتميزة 48% فئة المعلم المتميز 55% فئة المرشد الطلابي المتميز 23% فئة المشرف التربوي المتميز 26% فئة الطالب المتميز 46% فئة العمل التطوعي المتميز 52% فئة التميز الإداري لإدارات العموم بالوزارة وإدارات التعليم 37% فئة كيانات تطوير المتميزة 9%.

 

أما نسبة أعداد الملفات المشاركة من الأعداد المخصصة فقد جاءت النسب الأولى لإدارات التعليم مشيرة إلى حفر الباطن 86% النماص 80% جدة 76% القصيم 75% عسير 72% مكة المكرمة 61% الزلفي 60% القريات 60% المذنب 60%.

 

وجاءت نسبة الفائزين للعدد المخصص لكل إدارة تعليمية مشيرة إلى جدة 26% مكة المكرمة 25% الباحة 22.73% بيشة 22.73% القصيم 22.22% النماص 20% ينبع 18.18% الأحساء 16.67% الشرقية 16.67% عسير 16.67 %.

 

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"الطويان": 5,5 مليون ريال و27 سيارة BMW جوائز "التعليم للتميز"
سبق

أكد الأمين العام لجائزة التعليم للتميز الدكتور محمد الطويان أن جائزة التعليم للتميز إحدى أدوات التطوير التي تتبناها وزارة التعليم في دعم المتميزين والمتميزات ورفع مستوى أداء مكونات العملية التعليمية بفئاتها المختلفة ورفع اهتمام المجتمع التربوي بالبرامج التطوعية كأدوات للدخول في المجتمع ومشاركته الفاعلة في برامج التنمية، مبيناً أن الجائزة استطاعت خلال السبع سنوات الماضية أن تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التميز وترجمتها سلوكاً يومياً وتبني التميز المؤسسي في الأداء تخطيطاً وإنجازاً.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن الجائزة ومستجداتها في الدورة القادمة وذلك قبيل انطلاق الحفل التكريمي للمتميزين والمتميزات للدورة السابعة للجائزة الذي سيرعاه وزير التعليم طليعة الأسبوع القادم.

 

وقال الدكتور الطويان إنه سيتم خلال حفل الجائزة تكريم (110) فائزين وفائزات منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية، كما سيشهد الحفل حضور الطلاب الذين حققوا ميداليات ذهبية باسم المملكة في المحافل الدولية، مشيراً إلى تقديم الوزارة لجوائز نقدية بلغت أكثر من 5,500,000 ريال، كما قدمت مجموعة محمد يوسف ناغي 27 سيارة BMW من الفئة الثالثة للثلاثة الأوائل من الفئات التالية "المعلم، المرشد، الإدارة والمدرسة، المشرف التربوي، التميز الإداري".

 

أن جائزة التعليم للتميز تأتي متماشية مع رؤية المملكة 2030 واهتمام القيادة بالعمل على تطوير الإنسان ورفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، وبما تحققه من قيم المواطنة، والانتماء، والشفافية، والمسؤولية المهنية، والتنافس الإيجابي، والعدالة، واحترام التنوع الثقافي، وتكافؤ الفرص.

 

وأكد الطويان أن الجائزة تحظى باهتمام واسع وتطوير مستمر لأدواتها ومعايير الانضمام لفئاتها، وشهدت مؤخراً صدور قرار وزير التعليم بربطها بمكتبه لتأخذ الجائزة بذلك بعدًا أوسع في التمكين والتأثير، إضافة إلى موافقته على خطة الجائزة في التوسع والتطوير للفئات والمعايير ومؤشراتها.

 

وأعلن عن دخول فئة جديدة ضمن فئات الجائزة لهذا العام وهي فئة "كيانات تطوير" والتي تأتي مخصصة للمدارس التي تشرف عليها شركة تطوير التعليمية.

 

وألمح الطويان إلى أن إحصاءات التسجيل في الدورة الثامنة الحالية التي سترفع ملفات الترشيح فيها في 143/6/1هـ شهدت عن فئة الطالب تسجيل 1401 طالبة و900 طالب وعن فئة المعلم بلغ التسجيل 3453 معلمة و4909 معلمين.

 

وعن فئة الإدارة المدرسية بلغ التسجيل 1088 في قطاع البنات 1273 في قطاع البنين، وبلغ التسجيل في فئة المرشد الطلابي 493 لقطاع البنات و847 لقطاع البنين، وفي فئة المشرف التربوي بلغ التسجيل 778 لقطاع البنات و649 لقطاع البنين، وفي العمل التطوعي بلغ التسجيل 292 لقطاع البنات و275 لقطاع البنين وفي التميز الإداري سجلت 48 إدارة، ليبلغ إجمالي من تم تسجيلهم إلى الآن صباح الخميس 1438/5/12هـ (16358) ملفاً.

 

وفيما يتعلق بحفل التكريم للدورة السابعة عن العام الدراسي 1437/1436هـ أوضح الطويان أن الحفل سيقام على شرف وزير التعليم وبحضور المهتمين بالتربية والتعليم والجوائز على المستوى الوطني من أصحاب السمو والسعادة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الأحد 1438/5/15هـ.

 

وعن إحصائيات الدورة السابعة التي سيحتفل بمكرميها مساء يوم الأحد 15/5/1438هـ أوضح الطويان أن عدد الملفات المشاركة في الدورة السابعة بلغت (17293) ملفًا لجميع الفئات المستهدفة، ترشح منهم فعليًا (485) ملفا بنسبة 41% من الملفات المخصصة للترشيح البالغ عددها (1196) ملفاً.

 

وقد بلغت نسب المشاركة للفئات من الأعداد المخصصة: فئة الإدارة والمدرسة المتميزة 48% فئة المعلم المتميز 55% فئة المرشد الطلابي المتميز 23% فئة المشرف التربوي المتميز 26% فئة الطالب المتميز 46% فئة العمل التطوعي المتميز 52% فئة التميز الإداري لإدارات العموم بالوزارة وإدارات التعليم 37% فئة كيانات تطوير المتميزة 9%.

 

أما نسبة أعداد الملفات المشاركة من الأعداد المخصصة فقد جاءت النسب الأولى لإدارات التعليم مشيرة إلى حفر الباطن 86% النماص 80% جدة 76% القصيم 75% عسير 72% مكة المكرمة 61% الزلفي 60% القريات 60% المذنب 60%.

 

وجاءت نسبة الفائزين للعدد المخصص لكل إدارة تعليمية مشيرة إلى جدة 26% مكة المكرمة 25% الباحة 22.73% بيشة 22.73% القصيم 22.22% النماص 20% ينبع 18.18% الأحساء 16.67% الشرقية 16.67% عسير 16.67 %.

 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
04:34 PM
في حفل يشهد تكريم (110) فائزين وفائزات منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية

"الطويان": 5,5 مليون ريال و27 سيارة BMW جوائز "التعليم للتميز"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد الأمين العام لجائزة التعليم للتميز الدكتور محمد الطويان أن جائزة التعليم للتميز إحدى أدوات التطوير التي تتبناها وزارة التعليم في دعم المتميزين والمتميزات ورفع مستوى أداء مكونات العملية التعليمية بفئاتها المختلفة ورفع اهتمام المجتمع التربوي بالبرامج التطوعية كأدوات للدخول في المجتمع ومشاركته الفاعلة في برامج التنمية، مبيناً أن الجائزة استطاعت خلال السبع سنوات الماضية أن تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التميز وترجمتها سلوكاً يومياً وتبني التميز المؤسسي في الأداء تخطيطاً وإنجازاً.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن الجائزة ومستجداتها في الدورة القادمة وذلك قبيل انطلاق الحفل التكريمي للمتميزين والمتميزات للدورة السابعة للجائزة الذي سيرعاه وزير التعليم طليعة الأسبوع القادم.

 

وقال الدكتور الطويان إنه سيتم خلال حفل الجائزة تكريم (110) فائزين وفائزات منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية، كما سيشهد الحفل حضور الطلاب الذين حققوا ميداليات ذهبية باسم المملكة في المحافل الدولية، مشيراً إلى تقديم الوزارة لجوائز نقدية بلغت أكثر من 5,500,000 ريال، كما قدمت مجموعة محمد يوسف ناغي 27 سيارة BMW من الفئة الثالثة للثلاثة الأوائل من الفئات التالية "المعلم، المرشد، الإدارة والمدرسة، المشرف التربوي، التميز الإداري".

 

أن جائزة التعليم للتميز تأتي متماشية مع رؤية المملكة 2030 واهتمام القيادة بالعمل على تطوير الإنسان ورفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، وبما تحققه من قيم المواطنة، والانتماء، والشفافية، والمسؤولية المهنية، والتنافس الإيجابي، والعدالة، واحترام التنوع الثقافي، وتكافؤ الفرص.

 

وأكد الطويان أن الجائزة تحظى باهتمام واسع وتطوير مستمر لأدواتها ومعايير الانضمام لفئاتها، وشهدت مؤخراً صدور قرار وزير التعليم بربطها بمكتبه لتأخذ الجائزة بذلك بعدًا أوسع في التمكين والتأثير، إضافة إلى موافقته على خطة الجائزة في التوسع والتطوير للفئات والمعايير ومؤشراتها.

 

وأعلن عن دخول فئة جديدة ضمن فئات الجائزة لهذا العام وهي فئة "كيانات تطوير" والتي تأتي مخصصة للمدارس التي تشرف عليها شركة تطوير التعليمية.

 

وألمح الطويان إلى أن إحصاءات التسجيل في الدورة الثامنة الحالية التي سترفع ملفات الترشيح فيها في 143/6/1هـ شهدت عن فئة الطالب تسجيل 1401 طالبة و900 طالب وعن فئة المعلم بلغ التسجيل 3453 معلمة و4909 معلمين.

 

وعن فئة الإدارة المدرسية بلغ التسجيل 1088 في قطاع البنات 1273 في قطاع البنين، وبلغ التسجيل في فئة المرشد الطلابي 493 لقطاع البنات و847 لقطاع البنين، وفي فئة المشرف التربوي بلغ التسجيل 778 لقطاع البنات و649 لقطاع البنين، وفي العمل التطوعي بلغ التسجيل 292 لقطاع البنات و275 لقطاع البنين وفي التميز الإداري سجلت 48 إدارة، ليبلغ إجمالي من تم تسجيلهم إلى الآن صباح الخميس 1438/5/12هـ (16358) ملفاً.

 

وفيما يتعلق بحفل التكريم للدورة السابعة عن العام الدراسي 1437/1436هـ أوضح الطويان أن الحفل سيقام على شرف وزير التعليم وبحضور المهتمين بالتربية والتعليم والجوائز على المستوى الوطني من أصحاب السمو والسعادة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الأحد 1438/5/15هـ.

 

وعن إحصائيات الدورة السابعة التي سيحتفل بمكرميها مساء يوم الأحد 15/5/1438هـ أوضح الطويان أن عدد الملفات المشاركة في الدورة السابعة بلغت (17293) ملفًا لجميع الفئات المستهدفة، ترشح منهم فعليًا (485) ملفا بنسبة 41% من الملفات المخصصة للترشيح البالغ عددها (1196) ملفاً.

 

وقد بلغت نسب المشاركة للفئات من الأعداد المخصصة: فئة الإدارة والمدرسة المتميزة 48% فئة المعلم المتميز 55% فئة المرشد الطلابي المتميز 23% فئة المشرف التربوي المتميز 26% فئة الطالب المتميز 46% فئة العمل التطوعي المتميز 52% فئة التميز الإداري لإدارات العموم بالوزارة وإدارات التعليم 37% فئة كيانات تطوير المتميزة 9%.

 

أما نسبة أعداد الملفات المشاركة من الأعداد المخصصة فقد جاءت النسب الأولى لإدارات التعليم مشيرة إلى حفر الباطن 86% النماص 80% جدة 76% القصيم 75% عسير 72% مكة المكرمة 61% الزلفي 60% القريات 60% المذنب 60%.

 

وجاءت نسبة الفائزين للعدد المخصص لكل إدارة تعليمية مشيرة إلى جدة 26% مكة المكرمة 25% الباحة 22.73% بيشة 22.73% القصيم 22.22% النماص 20% ينبع 18.18% الأحساء 16.67% الشرقية 16.67% عسير 16.67 %.

 

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