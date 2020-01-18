النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الظفرة الإماراتي يؤكد انتقال مهاجمه "خربين" إلى الهلال حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الظفرة الإماراتي عن انتقال محترفه السوري "عمر خربين" إلى نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون دولار.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها:
"الظفرة والهلال يكملان قبل قليل إجراءات انتقال "عمر خربين" إلى الهلال على سبيل إعارة حتى نهاية الموسم 2016- 2017م".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الظفرة الإماراتي يؤكد انتقال مهاجمه "خربين" إلى الهلال حتى نهاية الموسم
سبق

أعلن نادي الظفرة الإماراتي عن انتقال محترفه السوري "عمر خربين" إلى نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون دولار.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها:
"الظفرة والهلال يكملان قبل قليل إجراءات انتقال "عمر خربين" إلى الهلال على سبيل إعارة حتى نهاية الموسم 2016- 2017م".

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
10:11 PM

الظفرة الإماراتي يؤكد انتقال مهاجمه "خربين" إلى الهلال حتى نهاية الموسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
12,599

أعلن نادي الظفرة الإماراتي عن انتقال محترفه السوري "عمر خربين" إلى نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون دولار.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها:
"الظفرة والهلال يكملان قبل قليل إجراءات انتقال "عمر خربين" إلى الهلال على سبيل إعارة حتى نهاية الموسم 2016- 2017م".

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,260

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة