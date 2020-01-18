الظفرة الإماراتي يؤكد انتقال مهاجمه "خربين" إلى الهلال حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الظفرة الإماراتي عن انتقال محترفه السوري "عمر خربين" إلى نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون دولار.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها:

"الظفرة والهلال يكملان قبل قليل إجراءات انتقال "عمر خربين" إلى الهلال على سبيل إعارة حتى نهاية الموسم 2016- 2017م".