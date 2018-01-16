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الظفرة لنادي الهلال: عرضكم لا يليق بقيمة "خريبين"

جدد نادي الظفرة الإماراتي اليوم رفضه لعرض الهلال بالتعاقد مع اللاعب السوري "عمر خريبين"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العروض التي تلقاها النادي من الهلال السعودي والوحدة الإماراتي لا ترقى لقيمة اللاعب ومستواه الفني.

يذكر أن اللاعب السوري أكد في حوار تلفزيوني أمس أنه لا يمانع في الانتقال لنادٍ جماهيري، ولكن القرار الأول والأخير يعود للنادي الذي يطلب ٥ ملايين دولار لفسخ عقد اللاعب من أجل الانتقال لأي فريق.

وتسعى إدارة الهلال إلى التعاقد مع السوري "خريبين" بنظام الإعارة كمهاجم آسيوي في حال لم يصل الطرفان لاتفاق بالانتقال النهائي، وهو أحد الخيارات الهجومية التي أيدها الجهاز الفني بقيادة "دياز".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الظفرة لنادي الهلال: عرضكم لا يليق بقيمة "خريبين"
سبق

جدد نادي الظفرة الإماراتي اليوم رفضه لعرض الهلال بالتعاقد مع اللاعب السوري "عمر خريبين"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العروض التي تلقاها النادي من الهلال السعودي والوحدة الإماراتي لا ترقى لقيمة اللاعب ومستواه الفني.

يذكر أن اللاعب السوري أكد في حوار تلفزيوني أمس أنه لا يمانع في الانتقال لنادٍ جماهيري، ولكن القرار الأول والأخير يعود للنادي الذي يطلب ٥ ملايين دولار لفسخ عقد اللاعب من أجل الانتقال لأي فريق.

وتسعى إدارة الهلال إلى التعاقد مع السوري "خريبين" بنظام الإعارة كمهاجم آسيوي في حال لم يصل الطرفان لاتفاق بالانتقال النهائي، وهو أحد الخيارات الهجومية التي أيدها الجهاز الفني بقيادة "دياز".
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
08:45 PM

الظفرة لنادي الهلال: عرضكم لا يليق بقيمة "خريبين"

A A A
محمد البقمي - الرياض
15
24,136

جدد نادي الظفرة الإماراتي اليوم رفضه لعرض الهلال بالتعاقد مع اللاعب السوري "عمر خريبين"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العروض التي تلقاها النادي من الهلال السعودي والوحدة الإماراتي لا ترقى لقيمة اللاعب ومستواه الفني.

يذكر أن اللاعب السوري أكد في حوار تلفزيوني أمس أنه لا يمانع في الانتقال لنادٍ جماهيري، ولكن القرار الأول والأخير يعود للنادي الذي يطلب ٥ ملايين دولار لفسخ عقد اللاعب من أجل الانتقال لأي فريق.

وتسعى إدارة الهلال إلى التعاقد مع السوري "خريبين" بنظام الإعارة كمهاجم آسيوي في حال لم يصل الطرفان لاتفاق بالانتقال النهائي، وهو أحد الخيارات الهجومية التي أيدها الجهاز الفني بقيادة "دياز".
 

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