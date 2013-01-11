"العاصم" ينال الدكتوراه من بريطانيا

حصل "ياسر بن حمد العاصم" على الدكتوراه من جامعة "ويك فورست" البريطانية.
ويعمل "العاصم" مديًرا للرقابة الشرعية في بنك "ساب"، وعضوًا بهيئة التدريس بجامعة الأمير سطام.
حصل "ياسر بن حمد العاصم" على الدكتوراه من جامعة "ويك فورست" البريطانية.
ويعمل "العاصم" مديًرا للرقابة الشرعية في بنك "ساب"، وعضوًا بهيئة التدريس بجامعة الأمير سطام.
حصل "ياسر بن حمد العاصم" على الدكتوراه من جامعة "ويك فورست" البريطانية.
ويعمل "العاصم" مديًرا للرقابة الشرعية في بنك "ساب"، وعضوًا بهيئة التدريس بجامعة الأمير سطام.
حصل "ياسر بن حمد العاصم" على الدكتوراه من جامعة "ويك فورست" البريطانية.
ويعمل "العاصم" مديًرا للرقابة الشرعية في بنك "ساب"، وعضوًا بهيئة التدريس بجامعة الأمير سطام.