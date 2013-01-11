النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العالمية للسياحة والفندقة" بالطائف تفتح باب القبول للشباب السعودي

عبر موقعها على الإنترنت ولمدة شهر لخريجي الثانوية العامة

 فتحت الكلية العالمية للسياحة والفندقة " نياجرا" الكندية بالطائف باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الثاني والمستمر حتى نهاية يوم الخميس 19/5/1438هـ وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

ومدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات مصنفة على مرحلتين، المرحلة الأولى دراسة السنة التحضيرية وتتضمن اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال.

أما المرحلة الثانية فتتضمن دراسة التخصص وتكون لمدة سنتين، والتخصصات في الكلية تنقسم إلى إدارة الأعمال والسياحة والفندقة والطهي، والدراسة باللغة الإنجليزية ويحصل الطالب على مكافأة شهرية تقدر بألف ريال.  
                                
واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون سعوديا أو من أم سعودية وأن يكون خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الثلاث سنوات الماضية وأن يستكمل المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

 ويحصل خريجو الكلية على شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة بالحاسب الآلي معتمدة دوليا وشهادة دبلوم في مجال إدارة الأعمال معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية بالإضافة لتلبية الطلب من الفنادق السعودية على خريجي الكلية المتخصصة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
"العالمية للسياحة والفندقة" بالطائف تفتح باب القبول للشباب السعودي
سبق

 فتحت الكلية العالمية للسياحة والفندقة " نياجرا" الكندية بالطائف باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الثاني والمستمر حتى نهاية يوم الخميس 19/5/1438هـ وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

ومدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات مصنفة على مرحلتين، المرحلة الأولى دراسة السنة التحضيرية وتتضمن اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال.

أما المرحلة الثانية فتتضمن دراسة التخصص وتكون لمدة سنتين، والتخصصات في الكلية تنقسم إلى إدارة الأعمال والسياحة والفندقة والطهي، والدراسة باللغة الإنجليزية ويحصل الطالب على مكافأة شهرية تقدر بألف ريال.  
                                
واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون سعوديا أو من أم سعودية وأن يكون خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الثلاث سنوات الماضية وأن يستكمل المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

 ويحصل خريجو الكلية على شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة بالحاسب الآلي معتمدة دوليا وشهادة دبلوم في مجال إدارة الأعمال معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية بالإضافة لتلبية الطلب من الفنادق السعودية على خريجي الكلية المتخصصة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
05:40 PM
عبر موقعها على الإنترنت ولمدة شهر لخريجي الثانوية العامة

"العالمية للسياحة والفندقة" بالطائف تفتح باب القبول للشباب السعودي

A A A
خالد خليل - الرياض
0
705

 فتحت الكلية العالمية للسياحة والفندقة " نياجرا" الكندية بالطائف باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الثاني والمستمر حتى نهاية يوم الخميس 19/5/1438هـ وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

ومدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات مصنفة على مرحلتين، المرحلة الأولى دراسة السنة التحضيرية وتتضمن اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال.

أما المرحلة الثانية فتتضمن دراسة التخصص وتكون لمدة سنتين، والتخصصات في الكلية تنقسم إلى إدارة الأعمال والسياحة والفندقة والطهي، والدراسة باللغة الإنجليزية ويحصل الطالب على مكافأة شهرية تقدر بألف ريال.  
                                
واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون سعوديا أو من أم سعودية وأن يكون خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الثلاث سنوات الماضية وأن يستكمل المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

 ويحصل خريجو الكلية على شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة بالحاسب الآلي معتمدة دوليا وشهادة دبلوم في مجال إدارة الأعمال معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية بالإضافة لتلبية الطلب من الفنادق السعودية على خريجي الكلية المتخصصة.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,375
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة