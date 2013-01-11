"العالمية للسياحة والفندقة" بالطائف تفتح باب القبول للشباب السعودي

عبر موقعها على الإنترنت ولمدة شهر لخريجي الثانوية العامة

فتحت الكلية العالمية للسياحة والفندقة " نياجرا" الكندية بالطائف باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الثاني والمستمر حتى نهاية يوم الخميس 19/5/1438هـ وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

ومدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات مصنفة على مرحلتين، المرحلة الأولى دراسة السنة التحضيرية وتتضمن اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال.

أما المرحلة الثانية فتتضمن دراسة التخصص وتكون لمدة سنتين، والتخصصات في الكلية تنقسم إلى إدارة الأعمال والسياحة والفندقة والطهي، والدراسة باللغة الإنجليزية ويحصل الطالب على مكافأة شهرية تقدر بألف ريال.



واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون سعوديا أو من أم سعودية وأن يكون خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الثلاث سنوات الماضية وأن يستكمل المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

ويحصل خريجو الكلية على شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة بالحاسب الآلي معتمدة دوليا وشهادة دبلوم في مجال إدارة الأعمال معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية بالإضافة لتلبية الطلب من الفنادق السعودية على خريجي الكلية المتخصصة.