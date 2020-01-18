"العبادي": القوات العراقية تتحرك باتجاه غرب الموصل لقتال "داعش"

صرح رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بأن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم داعش الإرهابي في غرب الموصل، وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل وفقًا لـ"رويترز".

يأتي هذا فيما لم يذكر "العبادي" تفاصيل أكثر بشأن ما تقوم به القوات العراقية، تحديدًا على الجانب الغربي من المدينة.

