النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العبادي": القوات العراقية تتحرك باتجاه غرب الموصل لقتال "داعش"

صرح رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بأن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم داعش الإرهابي في غرب الموصل، وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل وفقًا لـ"رويترز".

يأتي هذا فيما لم يذكر "العبادي" تفاصيل أكثر بشأن ما تقوم به القوات العراقية، تحديدًا على الجانب الغربي من المدينة. 
 

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"العبادي": القوات العراقية تتحرك باتجاه غرب الموصل لقتال "داعش"
سبق

صرح رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بأن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم داعش الإرهابي في غرب الموصل، وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل وفقًا لـ"رويترز".

يأتي هذا فيما لم يذكر "العبادي" تفاصيل أكثر بشأن ما تقوم به القوات العراقية، تحديدًا على الجانب الغربي من المدينة. 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:25 PM

"العبادي": القوات العراقية تتحرك باتجاه غرب الموصل لقتال "داعش"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
969

صرح رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بأن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم داعش الإرهابي في غرب الموصل، وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل وفقًا لـ"رويترز".

يأتي هذا فيما لم يذكر "العبادي" تفاصيل أكثر بشأن ما تقوم به القوات العراقية، تحديدًا على الجانب الغربي من المدينة. 
 

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,260

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة