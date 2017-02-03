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"العبدالكريم" يخرج عن صمته متبرئاً من إباحة الغناء ويهدد بالقضاء

قال لـ"سبق": تحدثتُ على "روتانا" عن موقف "ابن حزم" المأخوذ عليه

أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، لـ"سبق"، حقيقة الفتوى التي نُسبت إليه عن إجازته الحفلات الغنائية؛ مشيراً إلى أن ما قيل عنه زور وزيف؛ مؤكداً انه لا يحلل ولا يبيح الغناء.

 

وقال "العبدالكريم": "أُعلن براءتي من هذا الكلام"؛ مبيناً أنه يسير على منهج الأئمة الأربعة، رحمهم الله، وعلماء هذه البلاد، حرسها الله، بتحريم الغناء والمعازف.

 

وأوضح: "تحدثتُ على قناة "روتانا" عن موقف ابن حزم من القياس والاستدلال به في تحليله للغناء"؛ مضيفاً أنه انتقد -خلال الحلقة- موقف ابن حزم لأنه يأخذ عليه منعه للقياس الذي استدل به العلماء على تحريم الغناء، والقياس كما هو معلوم أخذ به جمهور كبار العلماء لأنه من أدلة الأحكام المتفق عليها.

 

ولفت إلى أن "ابن حزم" يرى أن الغناء جائز، وأنه ليس هناك دليل واضح على التحريم؛ موضحاً: "فكيف ذلك ولدينا في الدين القياس أصل من أصوله، ولا يجوز أن نلغي القياس، وهذا هو المأخذ القوي على ابن حزم"، وذكر أنه ينوي مقاضاة كل من أساء له ومَحْوَرَ حديثه على هواه.

 

وكان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد نقلت عن "العبدالكريم" تحليله للمعازف والحفلات الغنائية في لقاء متلفز، وهو الأمر الذي أدى لموجة انتقادت واسعة بين أوساط المتابعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالكريم" يخرج عن صمته متبرئاً من إباحة الغناء ويهدد بالقضاء
سبق

أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، لـ"سبق"، حقيقة الفتوى التي نُسبت إليه عن إجازته الحفلات الغنائية؛ مشيراً إلى أن ما قيل عنه زور وزيف؛ مؤكداً انه لا يحلل ولا يبيح الغناء.

 

وقال "العبدالكريم": "أُعلن براءتي من هذا الكلام"؛ مبيناً أنه يسير على منهج الأئمة الأربعة، رحمهم الله، وعلماء هذه البلاد، حرسها الله، بتحريم الغناء والمعازف.

 

وأوضح: "تحدثتُ على قناة "روتانا" عن موقف ابن حزم من القياس والاستدلال به في تحليله للغناء"؛ مضيفاً أنه انتقد -خلال الحلقة- موقف ابن حزم لأنه يأخذ عليه منعه للقياس الذي استدل به العلماء على تحريم الغناء، والقياس كما هو معلوم أخذ به جمهور كبار العلماء لأنه من أدلة الأحكام المتفق عليها.

 

ولفت إلى أن "ابن حزم" يرى أن الغناء جائز، وأنه ليس هناك دليل واضح على التحريم؛ موضحاً: "فكيف ذلك ولدينا في الدين القياس أصل من أصوله، ولا يجوز أن نلغي القياس، وهذا هو المأخذ القوي على ابن حزم"، وذكر أنه ينوي مقاضاة كل من أساء له ومَحْوَرَ حديثه على هواه.

 

وكان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد نقلت عن "العبدالكريم" تحليله للمعازف والحفلات الغنائية في لقاء متلفز، وهو الأمر الذي أدى لموجة انتقادت واسعة بين أوساط المتابعين.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
04:58 PM
قال لـ"سبق": تحدثتُ على "روتانا" عن موقف "ابن حزم" المأخوذ عليه

"العبدالكريم" يخرج عن صمته متبرئاً من إباحة الغناء ويهدد بالقضاء

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قاسم الخبراني - الرياض
18
40,075

أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، لـ"سبق"، حقيقة الفتوى التي نُسبت إليه عن إجازته الحفلات الغنائية؛ مشيراً إلى أن ما قيل عنه زور وزيف؛ مؤكداً انه لا يحلل ولا يبيح الغناء.

 

وقال "العبدالكريم": "أُعلن براءتي من هذا الكلام"؛ مبيناً أنه يسير على منهج الأئمة الأربعة، رحمهم الله، وعلماء هذه البلاد، حرسها الله، بتحريم الغناء والمعازف.

 

وأوضح: "تحدثتُ على قناة "روتانا" عن موقف ابن حزم من القياس والاستدلال به في تحليله للغناء"؛ مضيفاً أنه انتقد -خلال الحلقة- موقف ابن حزم لأنه يأخذ عليه منعه للقياس الذي استدل به العلماء على تحريم الغناء، والقياس كما هو معلوم أخذ به جمهور كبار العلماء لأنه من أدلة الأحكام المتفق عليها.

 

ولفت إلى أن "ابن حزم" يرى أن الغناء جائز، وأنه ليس هناك دليل واضح على التحريم؛ موضحاً: "فكيف ذلك ولدينا في الدين القياس أصل من أصوله، ولا يجوز أن نلغي القياس، وهذا هو المأخذ القوي على ابن حزم"، وذكر أنه ينوي مقاضاة كل من أساء له ومَحْوَرَ حديثه على هواه.

 

وكان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد نقلت عن "العبدالكريم" تحليله للمعازف والحفلات الغنائية في لقاء متلفز، وهو الأمر الذي أدى لموجة انتقادت واسعة بين أوساط المتابعين.

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