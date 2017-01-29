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"العبدالله" تُشيد بلجان اختبارات مدارس دومة الجندل

أكدت نجاح خطة المتابعة للفصل الأول وارتفاع مستوى الإنجاز

 أكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمحافظة دومة الجندل "نورة بنت حمود العبدالله"، نجاح خطة اختبارات الطالبات بمدارس محافظة دومة الجندل للفصل الأول من العام الدراسي 1437/ 1438هـ، والتي تم إعدادها قبل البدء بالاختبارات.

 

وتمت متابعة سير أداء الطالبات؛ من خلال زيارة المدارس وقاعات الاختبار لتلمس احتياجات بناتنا الطالبات والتأكيد على تهيئة وسائل الراحة لهن؛ حتى يتمكن من أداء امتحاناتهن بيسر وسهولة.

 

وأشادت العبدالله بمستوى الإنجاز لتلك المدارس وجهود قائدات ومنسوبات المدارس، وكذلك توزيع اللجان الإشرافية المكلفة بمتابعة سير الاختبارات؛ من خلال المراقبة ومراحل الرصد والتدقيق وتذليل العقبات التي تواجه الطالبات أثناء أداء الاختبارات حتى ظهور النتائج في وقتها المحدد، وتعبئة الاستمارات الإلكترونية المُعَدّة لذلك؛ متمنية لجميع طالباتنا التوفيق والنجاح.

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"العبدالله" تُشيد بلجان اختبارات مدارس دومة الجندل
سبق

 أكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمحافظة دومة الجندل "نورة بنت حمود العبدالله"، نجاح خطة اختبارات الطالبات بمدارس محافظة دومة الجندل للفصل الأول من العام الدراسي 1437/ 1438هـ، والتي تم إعدادها قبل البدء بالاختبارات.

 

وتمت متابعة سير أداء الطالبات؛ من خلال زيارة المدارس وقاعات الاختبار لتلمس احتياجات بناتنا الطالبات والتأكيد على تهيئة وسائل الراحة لهن؛ حتى يتمكن من أداء امتحاناتهن بيسر وسهولة.

 

وأشادت العبدالله بمستوى الإنجاز لتلك المدارس وجهود قائدات ومنسوبات المدارس، وكذلك توزيع اللجان الإشرافية المكلفة بمتابعة سير الاختبارات؛ من خلال المراقبة ومراحل الرصد والتدقيق وتذليل العقبات التي تواجه الطالبات أثناء أداء الاختبارات حتى ظهور النتائج في وقتها المحدد، وتعبئة الاستمارات الإلكترونية المُعَدّة لذلك؛ متمنية لجميع طالباتنا التوفيق والنجاح.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:45 AM
أكدت نجاح خطة المتابعة للفصل الأول وارتفاع مستوى الإنجاز

"العبدالله" تُشيد بلجان اختبارات مدارس دومة الجندل

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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 أكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمحافظة دومة الجندل "نورة بنت حمود العبدالله"، نجاح خطة اختبارات الطالبات بمدارس محافظة دومة الجندل للفصل الأول من العام الدراسي 1437/ 1438هـ، والتي تم إعدادها قبل البدء بالاختبارات.

 

وتمت متابعة سير أداء الطالبات؛ من خلال زيارة المدارس وقاعات الاختبار لتلمس احتياجات بناتنا الطالبات والتأكيد على تهيئة وسائل الراحة لهن؛ حتى يتمكن من أداء امتحاناتهن بيسر وسهولة.

 

وأشادت العبدالله بمستوى الإنجاز لتلك المدارس وجهود قائدات ومنسوبات المدارس، وكذلك توزيع اللجان الإشرافية المكلفة بمتابعة سير الاختبارات؛ من خلال المراقبة ومراحل الرصد والتدقيق وتذليل العقبات التي تواجه الطالبات أثناء أداء الاختبارات حتى ظهور النتائج في وقتها المحدد، وتعبئة الاستمارات الإلكترونية المُعَدّة لذلك؛ متمنية لجميع طالباتنا التوفيق والنجاح.

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