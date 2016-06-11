"العتيبي" يناشد صحة القصيم بتعديل خطأ أثناء التسجيل بإحدى الوظائف

أخطأ ببيانات التاريخ الميلادي ولم يجد صلاحية التعديل بالبوابة الإلكترونية

ناشد المواطن سلطان العتيبي صحة القصيم بحل مشكلته مع نظام البوابة الإلكترونية للشؤون الصحية.

وفي التفاصيل، قال العتيبي: لقد تقدمت عبر موقع صحة القصيم للتسجيل بإحدى الوظائف التي أعلنت عنها قبل عدة أيام.

وأضاف أنه قام بإدخال بياناته الشخصية صحيحة إلا أنه أخطأ بتاريخ الميلاد حيث تم إدخاله بالتاريخ الميلادي.

وأوضح: عندما أخطأت وأردت التعديل تفاجأت بعدم وجود صلاحية التعديل مما دفعني لمراسلة الموقع، مشيراً إلى أن الموقع لم يتجاوب معه ولم يعدل الخطأ، وطالب القائمين على الموقع بسرعة حل مشكلته قبل نهاية مدة التسجيل.