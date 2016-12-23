العثور على المفقود "العصيمي" جنوب الطائف

خرج من منزله مستقلاً مركبة قبل 5 أيام

عثرت شرطة محافظة ميسان على المسنّ المفقود محمد حميد جابر العصيمي الذي كان قد خرج من منزله بمحافظة الطائف يوم الاثنين الماضي وهو يستقل مركبة من طراز شاص موديل ٢٠١٥ إلى جهة غير معلومة.

وجاء العثور على "العصيمي" في جنوب الطائف، حيث كان بصحة جيدة، وذلك بعد أن نشرت "سبق" مناشدة ذويه البحث عنه.

وقدم ذوو "العصيمي" شكرهم لشرطة محافظة ميسان وصحيفة "سبق" على التجاوب مع المناشدة.