العثور على بئر مسجد المعمار في "تاريخية جدة"

بُنيت قبل نحو 160 عاماً باستخدام حجر المنقبي

تَمَكّنت أعمال التنقيبات الأثرية التي يقوم بها فريق متخصص من قطاع الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع ترميم وتأهيل مسجد المعمار في قلب جدة التاريخية، من العثور على البئر التاريخية التي كانت تغذي المسجد بالمياه، وكذلك عن مجرى آخر كان يصل عين فرج يسر بالمسجد.

وقال مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري: إن المختصين من قسم الآثار وقفوا على هذين الموقعين؛ حيث يُعتقد أن البئر المكتشفة ظهرت مع إنشاء المسجد قبل نحو 160 عاماً".

وأضاف: "تقع هذه البئر على بُعد خمسة أمتار من الجهة الشرقية من مسجد المعمار، وقد قام الفريق بأعمال إزالة الأتربة من داخل البئر وصولاً إلى سطح الماء الذي ما زال متوفراً في البئر".

وأردف: "يبلغ قُطر البئر المكتشفة 1.60م وعمق 3م إلى سطح الماء، وهي مبنية بالحجر المقطوع المعروف محلياً بحجر المنقبي، والمستخدم في بناء البيوت القديمة في جدة؛ حيث كان يُستخرج من ساحل البحر ومن البيئة المحيطة، وترتبط هذه البئر ببركة مجاورة كانت تستخدم للوضوء، وما زالت أعمال التنقيب في الموقع مستمرة للكشف عن أي مرافق أخرى مرتبطة بمسجد المعمار".

وتابع: "أما ما يخص اكتشاف مجرى المياه القادم من عين فرج يسر؛ فقد كان أحد المصادر الأساسية لتغذية المسجد بالمياه، ويُعتقد أنه كان يساعد على توفير الماء للمسجد في حال شح المياه في البئر، كما يُعَد مسجد المعمار من أقدم المساجد في جدة التاريخية والمملكة".

وقال "العمري": "تشير المصادر التاريخية إلى أن بناءه تم في عهد أحد الولاة ويدعى مصطفى معمار باشا، في عام 1263هـ، وجدد في عام 1284هـ، ويحتل المسجد المرتبة الثانية في خارطة المساجد التاريخية بعد مسجد الشافعي".

ويحظى مشروع ترميم وتأهيل مسجد المعمار باهتمام ومتابعة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويأتي هذا المشروع ضمن "برنامج العناية بالمساجد التاريخية" الذي تتعاون فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية، ومؤسسة التراث الخيرية بهدف المحافظة على المساجد التاريخية في المملكة والعناية بها، وإعادة تأهيلها، وإظهار قيمتها الدينية والحضارية والعمرانية.

وكان وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه قد وقّع عقداً مع شركة المنشآت التراثية لدراسة وتنفيذ ترميم وتأهيل مسجد المعمار في جدة التاريخية.