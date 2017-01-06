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العثور على جثة بلا ملابس في حائل.. و"الشرطة" تُحقق لكشف الملابسات

مُواطن لَقِيَ حتفه إثر ضربة بالرأس وتُجاوره "جيب" مصطدمة تبتعد 5 كم

تُواصل شرطة منطقة حائل -ممثلة في شرطة محافظة الشملي- التحقيق في وفاة مواطن (32 عاماً)، وُجد متوفىً، صباح اليوم الجمعة؛ إثر ضربة في الرأس، بالقرب من قرية "ذويرة" على طريق "الشملي- العلا".
 
وعلمت "سبق" أن غرفة العمليات بشرطة منطقة حائل، تَلَقّت بلاغاً يفيد بوجود شخص ملقى على جانب الطريق بدون ملابس، وبانتقال الجهات الأمنية لموقع الحادث، تم العثور على مواطن متوفى على جانب الطريق، وعُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكانه بـ5 كم، من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق؛ مما ألحق بها أضراراً؛ فيما لم يتبيّن -حتى الآن- مدى صلتها بالحادثة.
 
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التعرف على المتوفى بعد المعاينة، وأضافت أنه تم نقل جثمانه إلى حائل بعد صلاة الجمعة؛ لإيداعها ثلاجة الأموات بمستشفى حائل العام، حتى تُستكمل التحقيقات؛ في الوقت الذي تُواصل فيه شرطة حائل البحث والتحري عن الأسباب في الحادثة؛ لجمع أكبر قدر من الأدلة وخيوط وملابسات الحدث في سبيل القبض على المتسبب في إلقاء الجثمان على الطريق.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أن الدوريات التابعة لقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل، بُلّغت صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 1438هـ، بوجود حادث مروري لمركبة من نوع "جيب تويوتا" غرب محافظة الشملي، ووُجد على بُعد مسافة من الحادث جثمانٌ لشخص ملقى بجوار الطريق.
 
وقال: "تم على الفور انتقال المختصين للموقع لاستكمال كل الإجراءات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على جثة بلا ملابس في حائل.. و"الشرطة" تُحقق لكشف الملابسات
سبق

تُواصل شرطة منطقة حائل -ممثلة في شرطة محافظة الشملي- التحقيق في وفاة مواطن (32 عاماً)، وُجد متوفىً، صباح اليوم الجمعة؛ إثر ضربة في الرأس، بالقرب من قرية "ذويرة" على طريق "الشملي- العلا".
 
وعلمت "سبق" أن غرفة العمليات بشرطة منطقة حائل، تَلَقّت بلاغاً يفيد بوجود شخص ملقى على جانب الطريق بدون ملابس، وبانتقال الجهات الأمنية لموقع الحادث، تم العثور على مواطن متوفى على جانب الطريق، وعُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكانه بـ5 كم، من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق؛ مما ألحق بها أضراراً؛ فيما لم يتبيّن -حتى الآن- مدى صلتها بالحادثة.
 
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التعرف على المتوفى بعد المعاينة، وأضافت أنه تم نقل جثمانه إلى حائل بعد صلاة الجمعة؛ لإيداعها ثلاجة الأموات بمستشفى حائل العام، حتى تُستكمل التحقيقات؛ في الوقت الذي تُواصل فيه شرطة حائل البحث والتحري عن الأسباب في الحادثة؛ لجمع أكبر قدر من الأدلة وخيوط وملابسات الحدث في سبيل القبض على المتسبب في إلقاء الجثمان على الطريق.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أن الدوريات التابعة لقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل، بُلّغت صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 1438هـ، بوجود حادث مروري لمركبة من نوع "جيب تويوتا" غرب محافظة الشملي، ووُجد على بُعد مسافة من الحادث جثمانٌ لشخص ملقى بجوار الطريق.
 
وقال: "تم على الفور انتقال المختصين للموقع لاستكمال كل الإجراءات".

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
04:41 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:36 PM
مُواطن لَقِيَ حتفه إثر ضربة بالرأس وتُجاوره "جيب" مصطدمة تبتعد 5 كم

العثور على جثة بلا ملابس في حائل.. و"الشرطة" تُحقق لكشف الملابسات

A A A
خالد السليمي - حائل
22
63,356

تُواصل شرطة منطقة حائل -ممثلة في شرطة محافظة الشملي- التحقيق في وفاة مواطن (32 عاماً)، وُجد متوفىً، صباح اليوم الجمعة؛ إثر ضربة في الرأس، بالقرب من قرية "ذويرة" على طريق "الشملي- العلا".
 
وعلمت "سبق" أن غرفة العمليات بشرطة منطقة حائل، تَلَقّت بلاغاً يفيد بوجود شخص ملقى على جانب الطريق بدون ملابس، وبانتقال الجهات الأمنية لموقع الحادث، تم العثور على مواطن متوفى على جانب الطريق، وعُثر على سيارة من نوع "جيب" قبل مكانه بـ5 كم، من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق لتصطدم بكتلة رملية وصخور على حافة الطريق؛ مما ألحق بها أضراراً؛ فيما لم يتبيّن -حتى الآن- مدى صلتها بالحادثة.
 
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التعرف على المتوفى بعد المعاينة، وأضافت أنه تم نقل جثمانه إلى حائل بعد صلاة الجمعة؛ لإيداعها ثلاجة الأموات بمستشفى حائل العام، حتى تُستكمل التحقيقات؛ في الوقت الذي تُواصل فيه شرطة حائل البحث والتحري عن الأسباب في الحادثة؛ لجمع أكبر قدر من الأدلة وخيوط وملابسات الحدث في سبيل القبض على المتسبب في إلقاء الجثمان على الطريق.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أن الدوريات التابعة لقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل، بُلّغت صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 8/ 4/ 1438هـ، بوجود حادث مروري لمركبة من نوع "جيب تويوتا" غرب محافظة الشملي، ووُجد على بُعد مسافة من الحادث جثمانٌ لشخص ملقى بجوار الطريق.
 
وقال: "تم على الفور انتقال المختصين للموقع لاستكمال كل الإجراءات".

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