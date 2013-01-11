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العثور على قنصل روسيا في اليونان جثة هامدة.. الشرطة تحقق

أعلن مسؤول في الشرطة اليونانية، أمس الاثنين، أنه تم العثور على قنصل روسيا في اليونان، أندري مالانين، جثةً هامدة داخل شقته في أثينا؛ مُرَجّحاً أن يكون سبب موته عارض صحي.

 

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه: إن القنصل البالغ من العمر 55 عاماً، عُثر عليه ميتاً داخل شقته؛ مشيراً إلى أنه كان في غرفة نومه على الأرض، ممدداً على ظهره، من دون أن تكون هناك علامات على أن أحداً دخل الشقة عنوة.

 

وأضاف وفق "فرانس برس"، أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن وفاته ناجمة عن عارض صحي؛ ولكننا مع ذلك فتحنا تحقيقاً".

 

وكان الدبلوماسي يعيش وحده في الشقة التابعة للسفارة الروسية، والواقعة في حي شديد الحراسة، يقطنه رئيس الجمهورية والوزراء؛ بحسب المصدر نفسه.

 

وفي موسكو، أكدت السلطات الروسية موت قنصلها في اليونان؛ بحسب ما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

 

وبحسب وسائل إعلام يونانية؛ فإن الشكوك ساورت زملاء القنصل في العمل، بعدما تَغَيّب عن عمله صباح الاثنين.

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العثور على قنصل روسيا في اليونان جثة هامدة.. الشرطة تحقق
سبق

أعلن مسؤول في الشرطة اليونانية، أمس الاثنين، أنه تم العثور على قنصل روسيا في اليونان، أندري مالانين، جثةً هامدة داخل شقته في أثينا؛ مُرَجّحاً أن يكون سبب موته عارض صحي.

 

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه: إن القنصل البالغ من العمر 55 عاماً، عُثر عليه ميتاً داخل شقته؛ مشيراً إلى أنه كان في غرفة نومه على الأرض، ممدداً على ظهره، من دون أن تكون هناك علامات على أن أحداً دخل الشقة عنوة.

 

وأضاف وفق "فرانس برس"، أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن وفاته ناجمة عن عارض صحي؛ ولكننا مع ذلك فتحنا تحقيقاً".

 

وكان الدبلوماسي يعيش وحده في الشقة التابعة للسفارة الروسية، والواقعة في حي شديد الحراسة، يقطنه رئيس الجمهورية والوزراء؛ بحسب المصدر نفسه.

 

وفي موسكو، أكدت السلطات الروسية موت قنصلها في اليونان؛ بحسب ما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

 

وبحسب وسائل إعلام يونانية؛ فإن الشكوك ساورت زملاء القنصل في العمل، بعدما تَغَيّب عن عمله صباح الاثنين.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:55 AM

العثور على قنصل روسيا في اليونان جثة هامدة.. الشرطة تحقق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول في الشرطة اليونانية، أمس الاثنين، أنه تم العثور على قنصل روسيا في اليونان، أندري مالانين، جثةً هامدة داخل شقته في أثينا؛ مُرَجّحاً أن يكون سبب موته عارض صحي.

 

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه: إن القنصل البالغ من العمر 55 عاماً، عُثر عليه ميتاً داخل شقته؛ مشيراً إلى أنه كان في غرفة نومه على الأرض، ممدداً على ظهره، من دون أن تكون هناك علامات على أن أحداً دخل الشقة عنوة.

 

وأضاف وفق "فرانس برس"، أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن وفاته ناجمة عن عارض صحي؛ ولكننا مع ذلك فتحنا تحقيقاً".

 

وكان الدبلوماسي يعيش وحده في الشقة التابعة للسفارة الروسية، والواقعة في حي شديد الحراسة، يقطنه رئيس الجمهورية والوزراء؛ بحسب المصدر نفسه.

 

وفي موسكو، أكدت السلطات الروسية موت قنصلها في اليونان؛ بحسب ما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

 

وبحسب وسائل إعلام يونانية؛ فإن الشكوك ساورت زملاء القنصل في العمل، بعدما تَغَيّب عن عمله صباح الاثنين.

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