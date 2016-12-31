ساهمت "سبق" في العثور على مفقود حافلة النقل الجماعي بمحافظة وادي الدواسر، الذي فُقد يوم الجمعة الماضي أثناء توجهه للعاصمة الرياض؛ إذ تواصل أحد قراء الصحيفة، وأبلغ أهله بمكان وجوده في توقيف شرطة المربع بالعاصمة، بعد إلقاء القبض عليه في المنطقة الشرقية إثر سرقته مركبة "تاكسي"، كان قد ركبها لإيصاله لوجهته، وغافل قائدها، وهرب بها. وقال شقيق المفقود لـ"سبق" إنه تواصل معهم في أعقاب نشر الخبر شخص، أفاد بأنه شاهده يوم الأحد الماضي قرب مقر الجوازات بطريق الملك فهد بالرياض؛ "فاتجهنا مباشره للموقع، وسألنا أكثر من شخص، وأكدوا أنه كان موجودًا في الشارع نفسه، واختفى في الليل. بعدها اتضح لنا عبر اتصال آخر أنه في صباح الاثنين صعد مع صاحب تاكسي، وغافله بعد نزوله، وهرب بمركبته، وتوجه بها للمنطقة الشرقية؛ وأبلغ صاحب السيارة الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه يوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية عند الساعة الـ12 ظهرًا". وأضاف شقيق المفقود: "تلقينا اتصالاً صباح اليوم من أحد رجال الأمن الذين ألقوا القبض عليه، وبيّن أنه شاهد الخبر المنشور في صحيفة (سبق)، وتعرف على صاحب الصورة، وأفاد بأنه تم تسليمه لشرطه المربع في الرياض". وقدم شقيق المفقود شكره لصحيفة "سبق" على مساهمتها في إنهاء عمليات البحث عن شقيقه، وطمأنة والدته التي لم يهدأ لها بال منذ فقدانه، مقدمًا الشكر لرجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه قبل أن يُحدث مكروهًا بنفسه أو بالآخرين. وكانت أسرة سعودية بمحافظة وادي الدواسر قد ناشدت البحث عن ابنها العشريني، الذي فُقد يوم الجمعة الماضي بعدما استقل حافلة للنقل الجماعي بالمحافظة متجهًا للعاصمة الرياض، بحسب تذكرة الرحلة التي حجزها في مساء ذلك اليوم، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ولم تُعرف وجهته بعدها؛ إذ إنه يعاني اضطرابات نفسية.

العثور على مفقود النقل الجماعي في الشرقية.. وسُلِّم لشرطة الرياض بعد سرقته "تاكسي" ياسر العتيبي سبق 2016-12-31 ساهمت "سبق" في العثور على مفقود حافلة النقل الجماعي بمحافظة وادي الدواسر، الذي فُقد يوم الجمعة الماضي أثناء توجهه للعاصمة الرياض؛ إذ تواصل أحد قراء الصحيفة، وأبلغ أهله بمكان وجوده في توقيف شرطة المربع بالعاصمة، بعد إلقاء القبض عليه في المنطقة الشرقية إثر سرقته مركبة "تاكسي"، كان قد ركبها لإيصاله لوجهته، وغافل قائدها، وهرب بها.



وقال شقيق المفقود لـ"سبق" إنه تواصل معهم في أعقاب نشر الخبر شخص، أفاد بأنه شاهده يوم الأحد الماضي قرب مقر الجوازات بطريق الملك فهد بالرياض؛ "فاتجهنا مباشره للموقع، وسألنا أكثر من شخص، وأكدوا أنه كان موجودًا في الشارع نفسه، واختفى في الليل. بعدها اتضح لنا عبر اتصال آخر أنه في صباح الاثنين صعد مع صاحب تاكسي، وغافله بعد نزوله، وهرب بمركبته، وتوجه بها للمنطقة الشرقية؛ وأبلغ صاحب السيارة الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه يوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية عند الساعة الـ12 ظهرًا".



وأضاف شقيق المفقود: "تلقينا اتصالاً صباح اليوم من أحد رجال الأمن الذين ألقوا القبض عليه، وبيّن أنه شاهد الخبر المنشور في صحيفة (سبق)، وتعرف على صاحب الصورة، وأفاد بأنه تم تسليمه لشرطه المربع في الرياض".



وقدم شقيق المفقود شكره لصحيفة "سبق" على مساهمتها في إنهاء عمليات البحث عن شقيقه، وطمأنة والدته التي لم يهدأ لها بال منذ فقدانه، مقدمًا الشكر لرجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه قبل أن يُحدث مكروهًا بنفسه أو بالآخرين.



وكانت أسرة سعودية بمحافظة وادي الدواسر قد ناشدت البحث عن ابنها العشريني، الذي فُقد يوم الجمعة الماضي بعدما استقل حافلة للنقل الجماعي بالمحافظة متجهًا للعاصمة الرياض، بحسب تذكرة الرحلة التي حجزها في مساء ذلك اليوم، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ولم تُعرف وجهته بعدها؛ إذ إنه يعاني اضطرابات نفسية.





31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438 08:22 PM

غافل قائدها وهرب بها للمنطقة الشرقية وضُبط اليوم التالي من الحادثة

العثور على مفقود النقل الجماعي في الشرقية.. وسُلِّم لشرطة الرياض بعد سرقته "تاكسي"





A A A





34 مشاركة

ساهمت "سبق" في العثور على مفقود حافلة النقل الجماعي بمحافظة وادي الدواسر، الذي فُقد يوم الجمعة الماضي أثناء توجهه للعاصمة الرياض؛ إذ تواصل أحد قراء الصحيفة، وأبلغ أهله بمكان وجوده في توقيف شرطة المربع بالعاصمة، بعد إلقاء القبض عليه في المنطقة الشرقية إثر سرقته مركبة "تاكسي"، كان قد ركبها لإيصاله لوجهته، وغافل قائدها، وهرب بها.



وقال شقيق المفقود لـ"سبق" إنه تواصل معهم في أعقاب نشر الخبر شخص، أفاد بأنه شاهده يوم الأحد الماضي قرب مقر الجوازات بطريق الملك فهد بالرياض؛ "فاتجهنا مباشره للموقع، وسألنا أكثر من شخص، وأكدوا أنه كان موجودًا في الشارع نفسه، واختفى في الليل. بعدها اتضح لنا عبر اتصال آخر أنه في صباح الاثنين صعد مع صاحب تاكسي، وغافله بعد نزوله، وهرب بمركبته، وتوجه بها للمنطقة الشرقية؛ وأبلغ صاحب السيارة الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه يوم الثلاثاء في المنطقة الشرقية عند الساعة الـ12 ظهرًا".



وأضاف شقيق المفقود: "تلقينا اتصالاً صباح اليوم من أحد رجال الأمن الذين ألقوا القبض عليه، وبيّن أنه شاهد الخبر المنشور في صحيفة (سبق)، وتعرف على صاحب الصورة، وأفاد بأنه تم تسليمه لشرطه المربع في الرياض".



وقدم شقيق المفقود شكره لصحيفة "سبق" على مساهمتها في إنهاء عمليات البحث عن شقيقه، وطمأنة والدته التي لم يهدأ لها بال منذ فقدانه، مقدمًا الشكر لرجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه قبل أن يُحدث مكروهًا بنفسه أو بالآخرين.



وكانت أسرة سعودية بمحافظة وادي الدواسر قد ناشدت البحث عن ابنها العشريني، الذي فُقد يوم الجمعة الماضي بعدما استقل حافلة للنقل الجماعي بالمحافظة متجهًا للعاصمة الرياض، بحسب تذكرة الرحلة التي حجزها في مساء ذلك اليوم، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ولم تُعرف وجهته بعدها؛ إذ إنه يعاني اضطرابات نفسية.



