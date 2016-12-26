النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود

الكرملين يؤكد: لا نرجح وجود عمل إرهابي وراء الحادث

قالت وكالة فرانس برس قبل قليل إنه تم  العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود.

 

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية الذي أودى بحياة 92 شخصا لا يرجح أن يكون العمل الإرهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.

 

وصرح بيسكوف للصحفيين قائلا «تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن أي شيء بشكل مؤكد، ولكن كما تعلمون فإن العمل الإرهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات».

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود
سبق

قالت وكالة فرانس برس قبل قليل إنه تم  العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود.

 

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية الذي أودى بحياة 92 شخصا لا يرجح أن يكون العمل الإرهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.

 

وصرح بيسكوف للصحفيين قائلا «تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن أي شيء بشكل مؤكد، ولكن كما تعلمون فإن العمل الإرهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات».

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:19 PM
الكرملين يؤكد: لا نرجح وجود عمل إرهابي وراء الحادث

العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
13,217

قالت وكالة فرانس برس قبل قليل إنه تم  العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود.

 

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية الذي أودى بحياة 92 شخصا لا يرجح أن يكون العمل الإرهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.

 

وصرح بيسكوف للصحفيين قائلا «تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن أي شيء بشكل مؤكد، ولكن كما تعلمون فإن العمل الإرهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات».

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,289
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,121
1200

1200

17 ديسمبر
5,799
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,064

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة