العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود

الكرملين يؤكد: لا نرجح وجود عمل إرهابي وراء الحادث

قالت وكالة فرانس برس قبل قليل إنه تم العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية الذي أودى بحياة 92 شخصا لا يرجح أن يكون العمل الإرهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.

وصرح بيسكوف للصحفيين قائلا «تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن أي شيء بشكل مؤكد، ولكن كما تعلمون فإن العمل الإرهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات».