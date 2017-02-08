"العجلان" يحصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء

نوقشت في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، أمس، رسالة الدكتوراه التي تَقَدّم بها الباحث الشيخ القاضي: عبدالله بن محمد العجلان، لقسم السياسة الشرعية بالمعهد لنيل درجة الدكتوراه بعنوان "المسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية ومنسوبيها في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي- دراسة مقارنة".

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور مدني عبدالرحمن تاج الدين، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور أيمن بن عبدالهادي هيكل مشرفاً على الرسالة.

وبعد المناقشة التي امتدت لعدة ساعات، أوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث عبدالله بن محمد العجلان، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

حضر المناقشة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فضيلة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود، وعميد المعهد العالي للقضاء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي، وعدد من المختصين والطلاب.

الجدير بالذكر أن الباحث "العجلان" يعمل قاضياً في وزارة العدل، وقدّم هذه الأطروحة لنيْل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء.