النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل": التغطية الإلكترونية في المرافق القضائية والعدلية بالمملكة 98 %

قالت: تسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين وتسريع إجراءات التقاضي

كشفت وزارة العدل عن تغطية (98 %) من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.

 

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغت (1037) جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية (553) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد الجهات العدلية (176) كتابة عدل أولى، و(308) كتابات عدل ثانية.

 

وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، كما أن العمل جارٍ لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 %.

 

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن؛ أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها حتى الانتهاء منها.

 

وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعّل إصدار الصكوك إلكترونياً ويدعم الشبكة الإلكترونية في مكاتب المحاكم القضائية كافة ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.

 

ولفت إلى أن الوزارة طوّرت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن، إضافة إلى المؤشر العقاري الأسبوعي، موضحاً أن تفعيل النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرّع ويسهّل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.

 

وأشار إلى أن الوزارة طوّرت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة الذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى؛ حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصّة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.

 

يُذكر أن وزارة العدل تعمل على التحوَّل الإلكتروني الكامل في دوائر أعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها كافة، وزيادة ونضج خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين التي بلغت 82 خدمة إلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": التغطية الإلكترونية في المرافق القضائية والعدلية بالمملكة 98 %
سبق

كشفت وزارة العدل عن تغطية (98 %) من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.

 

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغت (1037) جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية (553) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد الجهات العدلية (176) كتابة عدل أولى، و(308) كتابات عدل ثانية.

 

وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، كما أن العمل جارٍ لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 %.

 

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن؛ أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها حتى الانتهاء منها.

 

وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعّل إصدار الصكوك إلكترونياً ويدعم الشبكة الإلكترونية في مكاتب المحاكم القضائية كافة ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.

 

ولفت إلى أن الوزارة طوّرت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن، إضافة إلى المؤشر العقاري الأسبوعي، موضحاً أن تفعيل النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرّع ويسهّل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.

 

وأشار إلى أن الوزارة طوّرت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة الذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى؛ حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصّة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.

 

يُذكر أن وزارة العدل تعمل على التحوَّل الإلكتروني الكامل في دوائر أعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها كافة، وزيادة ونضج خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين التي بلغت 82 خدمة إلكترونية.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
11:55 AM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:50 AM
قالت: تسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين وتسريع إجراءات التقاضي

"العدل": التغطية الإلكترونية في المرافق القضائية والعدلية بالمملكة 98 %

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,234

كشفت وزارة العدل عن تغطية (98 %) من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.

 

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغت (1037) جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية (553) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد الجهات العدلية (176) كتابة عدل أولى، و(308) كتابات عدل ثانية.

 

وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، كما أن العمل جارٍ لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 %.

 

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن؛ أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها حتى الانتهاء منها.

 

وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعّل إصدار الصكوك إلكترونياً ويدعم الشبكة الإلكترونية في مكاتب المحاكم القضائية كافة ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.

 

ولفت إلى أن الوزارة طوّرت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن، إضافة إلى المؤشر العقاري الأسبوعي، موضحاً أن تفعيل النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرّع ويسهّل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.

 

وأشار إلى أن الوزارة طوّرت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة الذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى؛ حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصّة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.

 

يُذكر أن وزارة العدل تعمل على التحوَّل الإلكتروني الكامل في دوائر أعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها كافة، وزيادة ونضج خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين التي بلغت 82 خدمة إلكترونية.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,165
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,661
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,953
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,852

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة