"العدل" توثّق 18 ألف طلب خلال 115 يوماً.. ومكة تتصدر

"الوكالة وصكوك الزواج وحصر الورثة" أكثر الطلبات

استقبلت فروع وزارة العدل بمختلف مناطق المملكة منذ مطلع العام الهجري وحتى 25 ربيع الثاني الحالي، 18611 طلباً للتصديق؛ معظمها بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الذي سجّل 6753 طلباً.

وشكّلت صكوك الوكالة والزواج أكثر الأنواع طلباً للتصديق، إلى جانب حصر الورثة، وصكوك الطلاق، وشهادات الوفاة، وصكوك الخلع وغيرها.

صكوك الوكالة

وبحسب مؤشر وزارة العدل؛ فإن فروعها استقبلت منذ مطلع العام الهجري وحتى الخامس والعشرين من ربيع الثاني الحالي: طلبات تصديق لعدد 15025 صك وكالة، و1724 صك زواج، و543 حصر إرث، و360 صك طلاق، و137 شهادة وفاة، و48 صك ولاية، إلى جانب 20 قراراً قضائياً من خارج المملكة، و16 طلب عقد تأسيس شركة، و15 صك خلع، و638 في بند طلبات أخرى.

مكة تتصدر

وطبقاً لتفاصيل المؤشر؛ فقد تَصَدّرت فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة قائمة الأكثر استقبالاً لمستندات طلبات التصديق، بنسبة 33% من إجمالي الطلبات المتلقاة خلال 115 يوماً وعدد 6753 طلباً، ثم فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بعدد 4925 طلباً، تلاها منطقة الرياض بـ"2056"، ثم فرع المدينة المنورة بـ"2000" طلب، وعسير "1208"، ومنطقة القصيم "585"، ونجران "373"، وحائل "280" طلباً، والجوف "191"، والحدود الشمالية "93" طلباً، وتبوك "85"، وجازان "53"، إلى جانب ست طلبات في جهاز الوزارة، وثلاث طلبات بفرع منطقة الباحة.

الجهات الأكثر توثيقاً

وبحسب الطلبات المسجلة طبقاً لجهة التوقيع؛ فقد وثّقت كتابات العدل العددَ الأكبر من الطلبات بنسبة 63.3% من إجمالي الطلبات المتلقاة منذ مطلع العام الهجري حتى الخامس والعشرين من ربيع الثاني، ثم وزارة الخارجية بنسبة 25.1%، ثم القضاة بنسبة 11.4%؛ فيما سجّل 13 ربيع الثاني الحالي الأكثر استقبالاً للطلبات في اليوم الواحد بعدد 363 طلباً، و14من صفر الأقل وروداً للطلبات بعدد 83 طلباً.