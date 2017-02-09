العرفج مستذكراً 4 سنوات قضاها مدرساً: أعيدوا للمعلم هيبته وحقوقه

سجل إعجابة بمستشار ألمانيا أنجيلا ميركل وموقفها من المعلمين في بلادها

اسْتَذْكَرَ الدكتور أحمد العرفج 4 سنوات قضاها في التدريس ليجدد الدعوة من خلالها بإعادة هيبة المعلم ومكانته وحقوقه المادية التي يستحقها وتتوازى مع رسالته ومهنته السامية في إعداد وتربية الأجيال.



وقال في برنامج "يا هلا" أمس: "المعلم مجتهد قد يخطئ ويصيب، والمفترض أن يكون المعلم أكثرنا أجراً وأحسننا مكاناً، وأتمنى أن نعيد هيبته سواء بتبجيلنا الشخصي له، أو باهتمام الدولة به"، مشيراً إلى أنَّ المعلم يمثل ذلك الجندي الخفي الذي يصعد على أكتافه القادة والرواد والمتميزون والوزراء والمسؤولون.



وأضاف: "أعجبت برد مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل التي لقنت العالم درساً في الأخلاق لا ينسى، عندما طالب منها القضاة في ألمانيا مساواتهم بالمعلمين فتقول لهم المستشارة الألمانية ميركل: "كيف أساويكم بمن علموكم".



وداخل مقدم البرنامج خالد العقيلي معبراً عن أسفه لما يحصل لبعض المعلمين من إساءات، وقال: "مؤلم ما نسمعه من قصص اعتداءات على معلمين وعدم تقدير لهم، وأقدم باسم البرنامج تحية إجلال وتقدير ومحبة واحترام ووفاء لكل معلم".

