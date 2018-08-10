العشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

قاموا بجولات مشبوهة واستفزازية بأرجاء المسجد

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن الاقتحامات نُفذت عبر مجموعات صغيرة متتالية، إضافة إلى القيام بجولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد.