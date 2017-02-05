العصيمي: إحالة المتحايلين على "حساب المواطن" إلى الجهات الرقابية

كشف عن ارتفاع عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو مليوني أسرة

قال المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي؛ إن عدد المسجلين ببيانات صحيحة ازداد ووصل إلى 1.35 مليون مواطن؛ كاشفاً عن ارتفاع عدد المسجلين في "حساب المواطن" إلى نحو مليونَي أسرة.

وأكّد في تصريحات لـ "الإخبارية" السعودية، اليوم، أنه ستتم إحالة المتحايلين على "حساب المواطن"، إلى الجهات الرقابية والقانونية، وقال: نتوقع تسجيل جميع المواطنين في "الحساب".