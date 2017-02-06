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"العصيمي": لا يوجد أي تطبيق لـ‫#حساب_المواطن.. والتسجيل عبر الموقع فقط

قال: 8 ملايين سجَّلوا حتى الآن.. ولن تُرفع الأسعار قبل إيداع الدفعة الأولى

نفى المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، وجود أي تطبيق لـ‫#حساب_المواطن، وقال: "تواصلنا مع صاحبه اليوم، وخيرناه بين تسليم التطبيق أو حذفه. والتسجيل عبر الموقع فقط".
 
وكشف لبرنامج "يا هلا" الليلة عن سهولة خطوات التسجيل في البرنامج، مبينًا أنها سهلة، لا تتجاوز ست دقائق. مشيرًا إلى أن "أغلب من تقدموا سجلوا بياناتهم عبر الجوال".
 
 وأشار إلى أن "نسبة التسجيل في الأيام الأولى جيدة، والإقبال رائع، تجاوز 8 ملايين شخص حتى الآن نظرًا لسهولة التسجيل".
 
 وأوضح "العصيمي" أنه "سيبدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم خلال 2017، ولن ترفع الأسعار قبل إيداع الدفعة الأولى في #حساب_المواطن".
 
‏ولفت إلى أن "كل شخص يعيش بعيدًا عن منزل أسرته سيتم التعامل معه كفرد مستقل، وكل ما عليه أن يقدم فقط ما يثبت ذلك".
 
 ‏وأكد أنه تم تسجيل جميع مستفيدي الضمان من المطلقات والأرامل والأيتام آليًّا في الحساب، ووصلوا 2.5 مليون شخص.
 
وأوضح أنه "سيتم رصد المديونيات كافة التي على الأسرة؛ لتراعى أثناء تحديد نسبة دعمها في حساب المواطن".
 
 وأشار المهندس العصيمي إلى أن "من مميزات ‫#حساب_المواطن قبوله لأول مرة للأم السعودية المتزوجة من غير سعودي كرب أسرة، وتحصل على بدل".
 
 ‏وشدد على أنه "لن يتم الاطلاع على تفاصيل الحسابات المالية للمواطنين وانتهاك الخصوصية التي تصونها مؤسسة النقد".
 
 وأضاف بأن "اللجنة الوزارية ستحدد سياسة #حساب_المواطن، وستغطي ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولن يستفد منه ذوو الدخل المرتفع".
 
 وأكد "العصيمي" أن "برنامج #حساب_المواطن ليس زكاة ولا ضمانًا، بل إعانة من الدولة للمواطن عمومًا، وليس للمحتاجين فقط".

 
 ‏وأوضح أنه ‏في "حال وجود خلاف بين الزوج والزوجة على عائل الأسرة نطلب الإثبات، وعلى رب الأسرة تحري الدقة في تسجيل كامل دخل أفرادها". 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العصيمي": لا يوجد أي تطبيق لـ‫#حساب_المواطن.. والتسجيل عبر الموقع فقط
سبق

نفى المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، وجود أي تطبيق لـ‫#حساب_المواطن، وقال: "تواصلنا مع صاحبه اليوم، وخيرناه بين تسليم التطبيق أو حذفه. والتسجيل عبر الموقع فقط".
 
وكشف لبرنامج "يا هلا" الليلة عن سهولة خطوات التسجيل في البرنامج، مبينًا أنها سهلة، لا تتجاوز ست دقائق. مشيرًا إلى أن "أغلب من تقدموا سجلوا بياناتهم عبر الجوال".
 
 وأشار إلى أن "نسبة التسجيل في الأيام الأولى جيدة، والإقبال رائع، تجاوز 8 ملايين شخص حتى الآن نظرًا لسهولة التسجيل".
 
 وأوضح "العصيمي" أنه "سيبدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم خلال 2017، ولن ترفع الأسعار قبل إيداع الدفعة الأولى في #حساب_المواطن".
 
‏ولفت إلى أن "كل شخص يعيش بعيدًا عن منزل أسرته سيتم التعامل معه كفرد مستقل، وكل ما عليه أن يقدم فقط ما يثبت ذلك".
 
 ‏وأكد أنه تم تسجيل جميع مستفيدي الضمان من المطلقات والأرامل والأيتام آليًّا في الحساب، ووصلوا 2.5 مليون شخص.
 
وأوضح أنه "سيتم رصد المديونيات كافة التي على الأسرة؛ لتراعى أثناء تحديد نسبة دعمها في حساب المواطن".
 
 وأشار المهندس العصيمي إلى أن "من مميزات ‫#حساب_المواطن قبوله لأول مرة للأم السعودية المتزوجة من غير سعودي كرب أسرة، وتحصل على بدل".
 
 ‏وشدد على أنه "لن يتم الاطلاع على تفاصيل الحسابات المالية للمواطنين وانتهاك الخصوصية التي تصونها مؤسسة النقد".
 
 وأضاف بأن "اللجنة الوزارية ستحدد سياسة #حساب_المواطن، وستغطي ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولن يستفد منه ذوو الدخل المرتفع".
 
 وأكد "العصيمي" أن "برنامج #حساب_المواطن ليس زكاة ولا ضمانًا، بل إعانة من الدولة للمواطن عمومًا، وليس للمحتاجين فقط".

 
 ‏وأوضح أنه ‏في "حال وجود خلاف بين الزوج والزوجة على عائل الأسرة نطلب الإثبات، وعلى رب الأسرة تحري الدقة في تسجيل كامل دخل أفرادها". 
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:40 PM
قال: 8 ملايين سجَّلوا حتى الآن.. ولن تُرفع الأسعار قبل إيداع الدفعة الأولى

"العصيمي": لا يوجد أي تطبيق لـ‫#حساب_المواطن.. والتسجيل عبر الموقع فقط

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
16,832

نفى المشرف على برنامج "حساب المواطن"، المهندس ماجد العصيمي، وجود أي تطبيق لـ‫#حساب_المواطن، وقال: "تواصلنا مع صاحبه اليوم، وخيرناه بين تسليم التطبيق أو حذفه. والتسجيل عبر الموقع فقط".
 
وكشف لبرنامج "يا هلا" الليلة عن سهولة خطوات التسجيل في البرنامج، مبينًا أنها سهلة، لا تتجاوز ست دقائق. مشيرًا إلى أن "أغلب من تقدموا سجلوا بياناتهم عبر الجوال".
 
 وأشار إلى أن "نسبة التسجيل في الأيام الأولى جيدة، والإقبال رائع، تجاوز 8 ملايين شخص حتى الآن نظرًا لسهولة التسجيل".
 
 وأوضح "العصيمي" أنه "سيبدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم خلال 2017، ولن ترفع الأسعار قبل إيداع الدفعة الأولى في #حساب_المواطن".
 
‏ولفت إلى أن "كل شخص يعيش بعيدًا عن منزل أسرته سيتم التعامل معه كفرد مستقل، وكل ما عليه أن يقدم فقط ما يثبت ذلك".
 
 ‏وأكد أنه تم تسجيل جميع مستفيدي الضمان من المطلقات والأرامل والأيتام آليًّا في الحساب، ووصلوا 2.5 مليون شخص.
 
وأوضح أنه "سيتم رصد المديونيات كافة التي على الأسرة؛ لتراعى أثناء تحديد نسبة دعمها في حساب المواطن".
 
 وأشار المهندس العصيمي إلى أن "من مميزات ‫#حساب_المواطن قبوله لأول مرة للأم السعودية المتزوجة من غير سعودي كرب أسرة، وتحصل على بدل".
 
 ‏وشدد على أنه "لن يتم الاطلاع على تفاصيل الحسابات المالية للمواطنين وانتهاك الخصوصية التي تصونها مؤسسة النقد".
 
 وأضاف بأن "اللجنة الوزارية ستحدد سياسة #حساب_المواطن، وستغطي ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولن يستفد منه ذوو الدخل المرتفع".
 
 وأكد "العصيمي" أن "برنامج #حساب_المواطن ليس زكاة ولا ضمانًا، بل إعانة من الدولة للمواطن عمومًا، وليس للمحتاجين فقط".

 
 ‏وأوضح أنه ‏في "حال وجود خلاف بين الزوج والزوجة على عائل الأسرة نطلب الإثبات، وعلى رب الأسرة تحري الدقة في تسجيل كامل دخل أفرادها". 
 

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