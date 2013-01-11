العضلة الضامة تُبعد "فهد المولد" عن معسكر الأخضر

سيغيب عن التدريبات لمدة ١٤ يوماً

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعب "فهد المولد" من معسكر أبوظبي؛ بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي الذي بين فيه أن اللاعب عند انضمامه للمعسكر كان يعاني من ألم في العضلة الضامة؛ مما استدعى إجراء أشعة الرنين المغناطيسي له وتبينت حاجته لبرنامج علاج وراحة لمدة أسبوعين.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد استبعد قبل يومين اللاعبين "نايف هزازي، وعساف القرني" لنفس الأسباب.