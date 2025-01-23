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العطش يحاصر "شيدية السليل" بغطاس "دينمو" .. الفزعة بين النفي والإثبات!

الأهالي: الصهاريج مكلّفة وحجج المقاول لا تنتهي .. و"المياه": المشكلة لدى الشركة

شكا أهالي مركز الشيدية التابعة لمحافظة السليل من تعطل المياه عن الوصول لمنازلهم منذ سنوات، بأسباب غير مقنعة يختلقها المقاول المختص، مبينين أنهم يعتمدون معظم الوقت على صهاريج المياه التي استنزفت جيوبهم دون إيجاد حل للمشكلة.

 

وقال المواطن مبارك بن راشوف الودعاني؛ إنه تم إنشاء بئر مياه لسكان مركز الشيدية منذ ثلاث سنوات وكانت مدرجة بالعمل على جلب المياه بغطاس "دينمو"، وقام المقاول المتبني لمتابعة المشروع بتحويله إلى ماكينة وتم تركيبها وهي بحالة سيئة.

 

وأضاف: "خلال هذه الفترة ونحن نعاني تعطل المياه، ودائماً ما تتوقف الماكينة لأسباب متنوعة؛ منها: تهالكها وكذلك اختلاق المقاول أعذاراً واهية، وعدم قدرته المالية على توفير الديزل الخاص بها حتى وصل به الحال في بعض الأيام إلى الفزعة بالاستنجاد بالمواطنين لتوفير الوقود على حسابهم الخاص.

 

وأردف: "تقدّمنا بشكوى لفرع المياه بمحافظة السليل ولكن دون جدوى"، مشيراً إلى أن شراء الماء من الناقلات التجارية أثقل كاهلهم، فهم بمنطقة نائية ونسبة كبيرة من أبناء المركز يعملون بالسلك العسكري، وبمناطق أخرى، وهناك كبار سن وأرامل وأيتام والبعض لا يستطيع توفير المالية لشراء الصهاريج التي وصلت أسعارها قرابة 300 ريال.

 

يناشد الأهالي وزير المياه، بالتدخّل العاجل وحل المشكلة التي أصبحت هاجساً مخيفاً بالنسبة لهم بعد أن أصبحوا يعيشون بين مطرقة المقاول وسندان المتعهد وانقطاع المياه عن منازلهم.

 

وأوضح مدير فرع المياه بمحافظة السليل، ناصر اليامي؛ لـ "سبق"، أن المشكلة بمشروع مركز الشيدية حدثت قبل عام فقط، وأصبحت المياه تنقطع بعض الوقت عن الأهالي لمدة 3 أيام، مشيراً إلى أن السبب يعود لعدم توافر الوقود للماكينة من قِبل المقاول.

 

 

وكشف "اليامي"، عن أن الشركة المشغلة هي المسؤولة عن توفير صهاريج المياه للأهالي في حال الانقطاع، نافياً عملية الفزعة التي وصفها الأهالي في إحضار الوقود.

 

وأضاف: "الشركة تتعلل بعدم التنفيذ بعض الوقت بشكل عاجل، لعدم صرف المستخلصات المالية لها، مؤكداً أن موقع المشروع لم يصله التيار الكهربائي وفي حال توافره سيتم تحويله إلى "غطاس" بدلاً من الاعتماد على الماكينة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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العطش يحاصر "شيدية السليل" بغطاس "دينمو" .. الفزعة بين النفي والإثبات!
سبق

شكا أهالي مركز الشيدية التابعة لمحافظة السليل من تعطل المياه عن الوصول لمنازلهم منذ سنوات، بأسباب غير مقنعة يختلقها المقاول المختص، مبينين أنهم يعتمدون معظم الوقت على صهاريج المياه التي استنزفت جيوبهم دون إيجاد حل للمشكلة.

 

وقال المواطن مبارك بن راشوف الودعاني؛ إنه تم إنشاء بئر مياه لسكان مركز الشيدية منذ ثلاث سنوات وكانت مدرجة بالعمل على جلب المياه بغطاس "دينمو"، وقام المقاول المتبني لمتابعة المشروع بتحويله إلى ماكينة وتم تركيبها وهي بحالة سيئة.

 

وأضاف: "خلال هذه الفترة ونحن نعاني تعطل المياه، ودائماً ما تتوقف الماكينة لأسباب متنوعة؛ منها: تهالكها وكذلك اختلاق المقاول أعذاراً واهية، وعدم قدرته المالية على توفير الديزل الخاص بها حتى وصل به الحال في بعض الأيام إلى الفزعة بالاستنجاد بالمواطنين لتوفير الوقود على حسابهم الخاص.

 

وأردف: "تقدّمنا بشكوى لفرع المياه بمحافظة السليل ولكن دون جدوى"، مشيراً إلى أن شراء الماء من الناقلات التجارية أثقل كاهلهم، فهم بمنطقة نائية ونسبة كبيرة من أبناء المركز يعملون بالسلك العسكري، وبمناطق أخرى، وهناك كبار سن وأرامل وأيتام والبعض لا يستطيع توفير المالية لشراء الصهاريج التي وصلت أسعارها قرابة 300 ريال.

 

يناشد الأهالي وزير المياه، بالتدخّل العاجل وحل المشكلة التي أصبحت هاجساً مخيفاً بالنسبة لهم بعد أن أصبحوا يعيشون بين مطرقة المقاول وسندان المتعهد وانقطاع المياه عن منازلهم.

 

وأوضح مدير فرع المياه بمحافظة السليل، ناصر اليامي؛ لـ "سبق"، أن المشكلة بمشروع مركز الشيدية حدثت قبل عام فقط، وأصبحت المياه تنقطع بعض الوقت عن الأهالي لمدة 3 أيام، مشيراً إلى أن السبب يعود لعدم توافر الوقود للماكينة من قِبل المقاول.

 

 

وكشف "اليامي"، عن أن الشركة المشغلة هي المسؤولة عن توفير صهاريج المياه للأهالي في حال الانقطاع، نافياً عملية الفزعة التي وصفها الأهالي في إحضار الوقود.

 

وأضاف: "الشركة تتعلل بعدم التنفيذ بعض الوقت بشكل عاجل، لعدم صرف المستخلصات المالية لها، مؤكداً أن موقع المشروع لم يصله التيار الكهربائي وفي حال توافره سيتم تحويله إلى "غطاس" بدلاً من الاعتماد على الماكينة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:59 AM
الأهالي: الصهاريج مكلّفة وحجج المقاول لا تنتهي .. و"المياه": المشكلة لدى الشركة

العطش يحاصر "شيدية السليل" بغطاس "دينمو" .. الفزعة بين النفي والإثبات!

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علي العرجاني - الرياض
0
1,384

شكا أهالي مركز الشيدية التابعة لمحافظة السليل من تعطل المياه عن الوصول لمنازلهم منذ سنوات، بأسباب غير مقنعة يختلقها المقاول المختص، مبينين أنهم يعتمدون معظم الوقت على صهاريج المياه التي استنزفت جيوبهم دون إيجاد حل للمشكلة.

 

وقال المواطن مبارك بن راشوف الودعاني؛ إنه تم إنشاء بئر مياه لسكان مركز الشيدية منذ ثلاث سنوات وكانت مدرجة بالعمل على جلب المياه بغطاس "دينمو"، وقام المقاول المتبني لمتابعة المشروع بتحويله إلى ماكينة وتم تركيبها وهي بحالة سيئة.

 

وأضاف: "خلال هذه الفترة ونحن نعاني تعطل المياه، ودائماً ما تتوقف الماكينة لأسباب متنوعة؛ منها: تهالكها وكذلك اختلاق المقاول أعذاراً واهية، وعدم قدرته المالية على توفير الديزل الخاص بها حتى وصل به الحال في بعض الأيام إلى الفزعة بالاستنجاد بالمواطنين لتوفير الوقود على حسابهم الخاص.

 

وأردف: "تقدّمنا بشكوى لفرع المياه بمحافظة السليل ولكن دون جدوى"، مشيراً إلى أن شراء الماء من الناقلات التجارية أثقل كاهلهم، فهم بمنطقة نائية ونسبة كبيرة من أبناء المركز يعملون بالسلك العسكري، وبمناطق أخرى، وهناك كبار سن وأرامل وأيتام والبعض لا يستطيع توفير المالية لشراء الصهاريج التي وصلت أسعارها قرابة 300 ريال.

 

يناشد الأهالي وزير المياه، بالتدخّل العاجل وحل المشكلة التي أصبحت هاجساً مخيفاً بالنسبة لهم بعد أن أصبحوا يعيشون بين مطرقة المقاول وسندان المتعهد وانقطاع المياه عن منازلهم.

 

وأوضح مدير فرع المياه بمحافظة السليل، ناصر اليامي؛ لـ "سبق"، أن المشكلة بمشروع مركز الشيدية حدثت قبل عام فقط، وأصبحت المياه تنقطع بعض الوقت عن الأهالي لمدة 3 أيام، مشيراً إلى أن السبب يعود لعدم توافر الوقود للماكينة من قِبل المقاول.

 

 

وكشف "اليامي"، عن أن الشركة المشغلة هي المسؤولة عن توفير صهاريج المياه للأهالي في حال الانقطاع، نافياً عملية الفزعة التي وصفها الأهالي في إحضار الوقود.

 

وأضاف: "الشركة تتعلل بعدم التنفيذ بعض الوقت بشكل عاجل، لعدم صرف المستخلصات المالية لها، مؤكداً أن موقع المشروع لم يصله التيار الكهربائي وفي حال توافره سيتم تحويله إلى "غطاس" بدلاً من الاعتماد على الماكينة.

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