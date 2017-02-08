"العقيبي" يدشن مكتب "وفاء" لرعاية أبناء الشهداء بينبع

للعناية بهم وتسهيل مهامهم تقديراً لمواقف آبائهم تجاه الوطن

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، مكتب "وفاء" لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب.

وجاء إنشاء المكتب بناء على قرار وزير التعليم على أن يرتبط تنظيمياً بمكتب مدير التعليم، ويأتي إنشاء المكتب في إطار السعي الحثيث الذي تُوليه الدولة تجاه هذه الفئة الغالية على الجميع للعناية بهم، وتسهيل مهامهم.

ويقوم المكتب بمهام متعددة منها حصر الفئات المستهدفة من خلال نظام نور، وتفويض قادة وقائدات المدارس بالصلاحيات اللازمة لتحديد هذه الفئات، ومتابعة تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والمساعدات العينية، ومتابعتهم في مدارسهم، والوقوف على تحصيلهم العلمي، ومتابعة الخدمات الإرشادية المقدمة لهم، والبحث عن اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والقطاعات الحكومية والهيئات؛ لتسهيل الخدمات وتلبية الاحتياجات، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن كل فئة والخدمات المقدمة لهم.

وكلّف مديرُ التعليم المشرف التربوي، فيصل بن محمد النزاوي بإدارة المكتب بالإضافة إلى عمله؛ على أن يمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.