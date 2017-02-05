العقيق.. القبض على مواطن أصاب آخر بثلاث طلقات

تم تحويل الجريح للمستشفى لتلقي العلاج

ألقت شرطة محافظة العقيق بالباحة القبض على مواطن قام بإطلاق النار على آخر وأصابه بثلاث طلقات في بطنه وتم نقله للمستشفى.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد: "أصيب شخص في العقد الخامس من العمر بمحافظة العقيق في بطنه بعدد ثلاث طلقات من سلاح مسدس نتيجة خلافات سابقة مع أحد المواطنين".

وأضاف: تم القبض على الجاني وتحويل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.