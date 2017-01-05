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"العليان" يزور "المدينة الشبابية" في الكامل

أشاد بما رآه من مرافق اجتماعية ورياضية وتدريبية لخدمة سكان المحافظة

زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة "عبدالله بن محمد العليان"، مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الكامل "المدينة الشبابية".


وكان في استقباله مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة "فايز بن فوزان العتيبي"، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الكامل "الدكتور محمد بن صامل السلمي"، ونائب رئيس مجلس الإدارة "الدكتور ماجد بن خليفة السلمي"، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 
وقام "العليان" بافتتاح معمل الحاسب الآلي، بعد ذلك اطلع على بعض المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في قاعة المحاضرات والصالات التدريبية والرياضية بمقر اللجنة.
 
وفي ختام زيارته أشاد بما رآه من مرافق اجتماعية ورياضية وتدريبية تخدم سكان محافظة الكامل والقرى التابعة لها.
 

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"العليان" يزور "المدينة الشبابية" في الكامل
سبق

زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة "عبدالله بن محمد العليان"، مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الكامل "المدينة الشبابية".


وكان في استقباله مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة "فايز بن فوزان العتيبي"، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الكامل "الدكتور محمد بن صامل السلمي"، ونائب رئيس مجلس الإدارة "الدكتور ماجد بن خليفة السلمي"، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 
وقام "العليان" بافتتاح معمل الحاسب الآلي، بعد ذلك اطلع على بعض المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في قاعة المحاضرات والصالات التدريبية والرياضية بمقر اللجنة.
 
وفي ختام زيارته أشاد بما رآه من مرافق اجتماعية ورياضية وتدريبية تخدم سكان محافظة الكامل والقرى التابعة لها.
 

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
01:00 AM
أشاد بما رآه من مرافق اجتماعية ورياضية وتدريبية لخدمة سكان المحافظة

"العليان" يزور "المدينة الشبابية" في الكامل

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة "عبدالله بن محمد العليان"، مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الكامل "المدينة الشبابية".


وكان في استقباله مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة "فايز بن فوزان العتيبي"، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الكامل "الدكتور محمد بن صامل السلمي"، ونائب رئيس مجلس الإدارة "الدكتور ماجد بن خليفة السلمي"، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 
وقام "العليان" بافتتاح معمل الحاسب الآلي، بعد ذلك اطلع على بعض المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في قاعة المحاضرات والصالات التدريبية والرياضية بمقر اللجنة.
 
وفي ختام زيارته أشاد بما رآه من مرافق اجتماعية ورياضية وتدريبية تخدم سكان محافظة الكامل والقرى التابعة لها.
 

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