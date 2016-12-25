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العمانيون يُدلون بأصواتهم في ثاني انتخابات بلدية بالسلطنة

 شرع الناخبون العمانيون، صباح الأحد، في الإدلاء بأصواتهم؛ لأجل اختيار مرشحيهم بالمجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها بالسلطنة.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، في مختلف المراكز الانتخابية، وسط "يسر وانسيابية".

 

ويُرتقب أن يختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 623 ألفاً و224 ناخباً، 202 من الأعضاء؛ لتمثيلهم لمدة أربع سنوات في 11 مجلساً بلدياً، يتنافس على مقاعدها 731 مرشحاً بينهم 23 امرأة.

 

وتجاوزت نسبة المشاركة 50%، خلال أول انتخابات بلدية شهدتها سلطنة عمان في ديسمبر سنة 2012.

 

ووفق "سكاي نيوز" ضم أعضاء المجالس البلدية، الذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، أربع سيدات من بين 46 قدمن ترشيحاتهن.

 

وأسست عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العمانيون يُدلون بأصواتهم في ثاني انتخابات بلدية بالسلطنة
سبق

 شرع الناخبون العمانيون، صباح الأحد، في الإدلاء بأصواتهم؛ لأجل اختيار مرشحيهم بالمجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها بالسلطنة.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، في مختلف المراكز الانتخابية، وسط "يسر وانسيابية".

 

ويُرتقب أن يختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 623 ألفاً و224 ناخباً، 202 من الأعضاء؛ لتمثيلهم لمدة أربع سنوات في 11 مجلساً بلدياً، يتنافس على مقاعدها 731 مرشحاً بينهم 23 امرأة.

 

وتجاوزت نسبة المشاركة 50%، خلال أول انتخابات بلدية شهدتها سلطنة عمان في ديسمبر سنة 2012.

 

ووفق "سكاي نيوز" ضم أعضاء المجالس البلدية، الذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، أربع سيدات من بين 46 قدمن ترشيحاتهن.

 

وأسست عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:10 AM

العمانيون يُدلون بأصواتهم في ثاني انتخابات بلدية بالسلطنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 شرع الناخبون العمانيون، صباح الأحد، في الإدلاء بأصواتهم؛ لأجل اختيار مرشحيهم بالمجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها بالسلطنة.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، في مختلف المراكز الانتخابية، وسط "يسر وانسيابية".

 

ويُرتقب أن يختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 623 ألفاً و224 ناخباً، 202 من الأعضاء؛ لتمثيلهم لمدة أربع سنوات في 11 مجلساً بلدياً، يتنافس على مقاعدها 731 مرشحاً بينهم 23 امرأة.

 

وتجاوزت نسبة المشاركة 50%، خلال أول انتخابات بلدية شهدتها سلطنة عمان في ديسمبر سنة 2012.

 

ووفق "سكاي نيوز" ضم أعضاء المجالس البلدية، الذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضواً، أربع سيدات من بين 46 قدمن ترشيحاتهن.

 

وأسست عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط.

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