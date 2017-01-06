العمراني يستقيل .. ويؤكّد: موقفي من النصر لن يتغيّر

مشعل بن سعود وافق على استقالته

وافق رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ على رغبة نائب رئيس النادي المهندس عبدالله العمراني؛ في الاستقالة بعد أن تقدّم بها لرئيس النادي الأمير فيصل بن تركي؛ نتيجة لظروفه الخاصّة.

وأشادت إدارة النصر بجهود العمراني؛ التي بذلها خلال فترة عمله نائباً للرئيس؛ مؤكدة أنه سيبقى من أعضاء الشرف الداعمين لمسيرة النادي.

‏من جانبه، علّق "العمراني"؛ عبر حسابه الموثّق في "تويتر"، قائلاً: "سعدت بخدمة نادي النصر في الفترة الماضية من موقع نائب الرئيس، وما يسعدني هو نجاحنا في عودة النصر إلى منصّات المنافسة".

وأضاف: مغادرتي المنصب لن تغيّر من موقفي من النصر الذي تربطني معه قصة عشق ووفاء لا تنتهي، وتربطني مع جماهيره علاقة ود ومحبة.

‏‏وطالب جماهير النصر بالوقوف مع ناديهم، خاتماً تغريداته بهذا الخصوص بقوله: جماهير النصر.. كونوا خلف ناديكم ولا تتخلوا عنه، فأنتم الداعم الأكبر والأهم، وستجدوني - كما كنت معكم في المدرج - نهتف للعالمي ونجومه.