"العمرو" يزور جناح الدفاع المدني بالجنادرية

تَفَقّد أجنحة وزارة الداخلية في المهرجان

قام مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من المسؤولين بالمديرية، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة لمقر جناح الدفاع المدني بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 31.

‎وعبّر الفريق "العمرو" عن إعجابه وتقديره بالجهود المبذولة في إنجاح المعرض وظهوره بالمظهر اللائق، وقام بجولة في عدد من المعارض والمراكز المقامة؛ ومنها أجنحة وزارة الداخلية.

‎جدير بالذكر أن معرض الدفاع المدني ينقسم إلى 12 جناحاً يحكي قصة تطور هذا الجهاز؛ ابتداء من إنشاء أول فرقة وصولاً لانضمام المملكة العربية السعودية بالمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجالات الحماية المدنية، كما يحكي واقع بعض الحوادث نتيجة الإهمال والتقصير وكيفية درء تلك المخاطر.

وتَضَمّن المهرجان هذا العام استعراض أهم التطبيقات وهي: (التطوع- قريب- بلاغ السلامة- فزعة).