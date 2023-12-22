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"العمرو" يستقبل مفتش الوقاية المدنية بالمملكة المغربية

عقد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو اليوم بمكتبة بالمديرية العامة للدفاع المدني مع مفتش الوقاية المدنية بالمملكة المغربية الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

 

ويأتي هذا الاجتماع طبقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون في مجال أعمال الدفاع المدني والوقاية المدنية الموقعة بين البلدين بهدف الاطلاع على أنظمة الدفاع المدني السعودي وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

 

وقد عبر الفريق العمرو خلال اللقاء عن ترحيبه بالوفد المغربي مؤكداً حرص المملكة على تقديم خبراتها في مجال الدفاع المدني لكل الدول الشقيقة والصديقة، معرباً عن تفاؤله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين أجهزة الدفاع المدني في البلدين.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض الهياكل والتشكيلات الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وعرض عن الأليات والتجهيزات الفنية بالإضافة لعرض عن السلامة والبرامج الوقائية خلال مواسم الحج والعمرة.

 

من جانبه أعرب الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف رئيس الوفد عن شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمملكة متطلعا للاستفادة من خبرات الدفاع المدني السعودي في تطوير قدرات أجهزة الحماية المدنية في بلاده وخاصة في مجال التدريب والتشريعات والانظمة واللوائح.

 

   هذا وتستمر زيارة الوفد المغربي للمملكة لمدة أربعة أيام يزور خلالها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى زيارة معهد الدفاع المدني وفريق البحث والإنقاذ الدولي السعودي ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض.

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"العمرو" يستقبل مفتش الوقاية المدنية بالمملكة المغربية
سبق

عقد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو اليوم بمكتبة بالمديرية العامة للدفاع المدني مع مفتش الوقاية المدنية بالمملكة المغربية الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

 

ويأتي هذا الاجتماع طبقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون في مجال أعمال الدفاع المدني والوقاية المدنية الموقعة بين البلدين بهدف الاطلاع على أنظمة الدفاع المدني السعودي وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

 

وقد عبر الفريق العمرو خلال اللقاء عن ترحيبه بالوفد المغربي مؤكداً حرص المملكة على تقديم خبراتها في مجال الدفاع المدني لكل الدول الشقيقة والصديقة، معرباً عن تفاؤله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين أجهزة الدفاع المدني في البلدين.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض الهياكل والتشكيلات الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وعرض عن الأليات والتجهيزات الفنية بالإضافة لعرض عن السلامة والبرامج الوقائية خلال مواسم الحج والعمرة.

 

من جانبه أعرب الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف رئيس الوفد عن شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمملكة متطلعا للاستفادة من خبرات الدفاع المدني السعودي في تطوير قدرات أجهزة الحماية المدنية في بلاده وخاصة في مجال التدريب والتشريعات والانظمة واللوائح.

 

   هذا وتستمر زيارة الوفد المغربي للمملكة لمدة أربعة أيام يزور خلالها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى زيارة معهد الدفاع المدني وفريق البحث والإنقاذ الدولي السعودي ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
04:00 PM

"العمرو" يستقبل مفتش الوقاية المدنية بالمملكة المغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو اليوم بمكتبة بالمديرية العامة للدفاع المدني مع مفتش الوقاية المدنية بالمملكة المغربية الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

 

ويأتي هذا الاجتماع طبقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون في مجال أعمال الدفاع المدني والوقاية المدنية الموقعة بين البلدين بهدف الاطلاع على أنظمة الدفاع المدني السعودي وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

 

وقد عبر الفريق العمرو خلال اللقاء عن ترحيبه بالوفد المغربي مؤكداً حرص المملكة على تقديم خبراتها في مجال الدفاع المدني لكل الدول الشقيقة والصديقة، معرباً عن تفاؤله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين أجهزة الدفاع المدني في البلدين.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض الهياكل والتشكيلات الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وعرض عن الأليات والتجهيزات الفنية بالإضافة لعرض عن السلامة والبرامج الوقائية خلال مواسم الحج والعمرة.

 

من جانبه أعرب الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف رئيس الوفد عن شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمملكة متطلعا للاستفادة من خبرات الدفاع المدني السعودي في تطوير قدرات أجهزة الحماية المدنية في بلاده وخاصة في مجال التدريب والتشريعات والانظمة واللوائح.

 

   هذا وتستمر زيارة الوفد المغربي للمملكة لمدة أربعة أيام يزور خلالها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى زيارة معهد الدفاع المدني وفريق البحث والإنقاذ الدولي السعودي ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض.

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