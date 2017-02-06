"العمري": تمديد أيام مهرجان "الجنادرية" قيد الدراسة

قال: ندرس عمل نسخة أخرى أو تعميمه .. ووفر كثيراً للزوّار

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد بن ابراهيم العمري؛ عن أن تمديد أيام مهرجان الجنادرية قيد الدراسة، مشيراً إلى أن هناك مطالبات كثيرة لزيادة أيام المهرجان، و"ندرس إطالة المدة أو عمل نسخة أخرى من المهرجان أو حتى نقله إلى مناطق مختلفة من المملكة".

ولفت العمري؛ بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى أهمية النشاط الثقافي المصاحب للجنادرية الذي استقطب الآلاف من الأدباء والمفكرين والمثقفين على مستوى أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة الماضية من المهرجان، مضيفاً أنه تمّ عقد مئات الندوات والمحاضرات ذات الطابع السياسي والثقافي والاقتصادي والتي خرجت بتوصيات ونتائج مهمة وطبعت منها كتباً تناولت قضايا معاصرة.

وأكّد العمري؛ أن الجنادرية وفّرت على الزائر والسائح اقتصادياً مع الجهد والوقت بجمع محافظات ومناطق المملكة كافة في مكان واحد.

يُشار إلى أن "سبق"، هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) للسنة الثالثة على التوالي.