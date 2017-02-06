"العمل": 949.45 ألفاً من مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة حدثوا بياناتهم

مكة المكرمة في المقدمة ثم الرياض والشرقية وعسير

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن 949.45 ألفاً من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، حدثوا بياناتهم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة للتحديث على الرابط: eservices.mlsd.gov.sa، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، حتى يوم الاثنين الموافق 8 جمادى الأولى 1438هـ.

وتنقسم بيانات المحدثين إلى ثلاثة أقسام: الأول، مستفيدو الضمان، فقد شكلوا نحو 65% من إجمالي من حدثوا بياناتهم، أما القسم الثاني فهم مستفيدو الرعاية وبلغت نسبتهم نحو 20 % من إجمالي محدثي البيانات، بينما بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15%.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسبة الإناث جاءت الأعلى من إجمالي المستفيدين بواقع 59%، بينما بلغت نسبة الذكور 41%، لافتاً الى أن تحديث بيانات المستفيدين الذي يستمر حتى 1 / 8 / 1438هـ، يتم وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع كافة المستفيدين من خدماتها، تحقيقاً لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين أينما كانوا، وذلك لتفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، والوصول لهم في أي وقت، وبشكل ميسر وسهل.

وبين أبا الخيل أن منطقة مكة المكرمة هي أعلى المناطق من حيث عدد المستفيدين، حيث بلغت نسبتهم نحو 21 % من إجمالي المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم على مستوى المملكة، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13%، فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة مستحوذة على 12% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

وأضاف أبا الخيل أن منطقة جازان جاءت في المرتبة الخامسة بـ 9 % من الإجمالي، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7 %، فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7 %، تلتها منطقة تبوك بنسبة 3.3 % من الإجمالي.

ولفت الى ان منطقة نجران جاءت بالمركز العاشر، حيث شكل عدد من حدثوا بياناتهم في المنطقة نحو 3.2 % من إجمالي المحدثين، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%، بينما جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بنسبة 2.3 %، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بنسبة 2.1 %.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم، وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق.