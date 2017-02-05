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"العمل" تؤسِّس مجمع اتصالات جديداً بشرق الرياض يضم 83 محلاً

الشافي: رغبة قوية لأبناء الوطن لإثبات قدرتهم على تولي زمام الأمور

دشَّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصّة، الدكتور إبراهيم الشافي؛ مجمعاً يضم أكثر من 83 محلاً لبيع وصيانة الجوّالات ومستلزماتها، وذلك في شرق مدينة الرياض، بحضور مالك المجمع وممثلين عن إدارة التفتيش، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنصة دروب.

 

والتقى الوكيل عدداً من أصحاب المحال ورواد الأعمال خلال الجولة التي قام بها، من أجل التعريف بما تقدمه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لهم، لإنجاح مشاريعهم ومحالهم.

 

وأكد الدكتور الشافي؛ أن هذا التدشين يعكس الرغبة القوية لأبناء الوطن لإثبات أنفسهم وقدرتهم على تولي زمام الأمور في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن كثيراً من الشباب السعوديين الموجودين في المجمع استفادوا من الدورات التي قدّمتها الوزارة ولا تزال في خدمة العملاء وصيانة الجوّالات، إلى جانب مهارات البيع، مبيناً أن الدورات الآن أصبحت إلكترونية، ولا تتطلب حضور المتدرب، وإنما الوجود إلكترونياً من خلال منصة "دروب"، كما أن هناك ممّن استفاد من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وكذلك الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم الشافي؛ أن افتتاح المجمع يأتي تأكيداً على تجاوب الشباب السعودي مع قرارات الوزارة الخاصّة بتوطين بعض القطاعات؛ حيث يمثل هذا التفاعل دعماً للوزارة للمُضي قدماً في توطين قطاعات أخرى، مبيناً أن المجمع وفّر أكثر من 160 فرصة وظيفية للشباب السعودي.

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"العمل" تؤسِّس مجمع اتصالات جديداً بشرق الرياض يضم 83 محلاً
سبق

دشَّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصّة، الدكتور إبراهيم الشافي؛ مجمعاً يضم أكثر من 83 محلاً لبيع وصيانة الجوّالات ومستلزماتها، وذلك في شرق مدينة الرياض، بحضور مالك المجمع وممثلين عن إدارة التفتيش، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنصة دروب.

 

والتقى الوكيل عدداً من أصحاب المحال ورواد الأعمال خلال الجولة التي قام بها، من أجل التعريف بما تقدمه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لهم، لإنجاح مشاريعهم ومحالهم.

 

وأكد الدكتور الشافي؛ أن هذا التدشين يعكس الرغبة القوية لأبناء الوطن لإثبات أنفسهم وقدرتهم على تولي زمام الأمور في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن كثيراً من الشباب السعوديين الموجودين في المجمع استفادوا من الدورات التي قدّمتها الوزارة ولا تزال في خدمة العملاء وصيانة الجوّالات، إلى جانب مهارات البيع، مبيناً أن الدورات الآن أصبحت إلكترونية، ولا تتطلب حضور المتدرب، وإنما الوجود إلكترونياً من خلال منصة "دروب"، كما أن هناك ممّن استفاد من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وكذلك الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم الشافي؛ أن افتتاح المجمع يأتي تأكيداً على تجاوب الشباب السعودي مع قرارات الوزارة الخاصّة بتوطين بعض القطاعات؛ حيث يمثل هذا التفاعل دعماً للوزارة للمُضي قدماً في توطين قطاعات أخرى، مبيناً أن المجمع وفّر أكثر من 160 فرصة وظيفية للشباب السعودي.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
11:36 AM
الشافي: رغبة قوية لأبناء الوطن لإثبات قدرتهم على تولي زمام الأمور

"العمل" تؤسِّس مجمع اتصالات جديداً بشرق الرياض يضم 83 محلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصّة، الدكتور إبراهيم الشافي؛ مجمعاً يضم أكثر من 83 محلاً لبيع وصيانة الجوّالات ومستلزماتها، وذلك في شرق مدينة الرياض، بحضور مالك المجمع وممثلين عن إدارة التفتيش، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنصة دروب.

 

والتقى الوكيل عدداً من أصحاب المحال ورواد الأعمال خلال الجولة التي قام بها، من أجل التعريف بما تقدمه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لهم، لإنجاح مشاريعهم ومحالهم.

 

وأكد الدكتور الشافي؛ أن هذا التدشين يعكس الرغبة القوية لأبناء الوطن لإثبات أنفسهم وقدرتهم على تولي زمام الأمور في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن كثيراً من الشباب السعوديين الموجودين في المجمع استفادوا من الدورات التي قدّمتها الوزارة ولا تزال في خدمة العملاء وصيانة الجوّالات، إلى جانب مهارات البيع، مبيناً أن الدورات الآن أصبحت إلكترونية، ولا تتطلب حضور المتدرب، وإنما الوجود إلكترونياً من خلال منصة "دروب"، كما أن هناك ممّن استفاد من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وكذلك الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم الشافي؛ أن افتتاح المجمع يأتي تأكيداً على تجاوب الشباب السعودي مع قرارات الوزارة الخاصّة بتوطين بعض القطاعات؛ حيث يمثل هذا التفاعل دعماً للوزارة للمُضي قدماً في توطين قطاعات أخرى، مبيناً أن المجمع وفّر أكثر من 160 فرصة وظيفية للشباب السعودي.

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