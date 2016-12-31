النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" تبرم اتفاقية لتمويل الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي

لتطوير أعمال المؤسسات والجمعيات والرقي بخدماتها وكفاءة العاملين

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية مع مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع؛ لتمويل مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي.

 

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة، وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني؛ ومن جانب مؤسسة المجدوعي، عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر بن علي المجدوعي.

 

وأوضح الديني؛ أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أعمال المؤسسات والجمعيات الأهلية والرقي بخدماتها وبكفاءات العاملين فيها، مشيراً إلى أن وثيقة الميثاق الإخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، من شأنها أن تسهم في وضع مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي توجه سلوك العاملين في القطاع تجاه أصحاب العلاقة من مستفيدي القطاع، أو داعميه أو المنظمة التي يعملون فيها، وكذلك المجتمع من حولهم والجهات المنظمة.

 

وأكّد أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصّين لإعداد ودراسة مسودة مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، كما ستتم مشاركة الرأي العام للمسودة، لأخذ آرائهم وملاحظاتهم عليها من خلال بوابة معاً الإلكترونية، قبل أن يتم اعتماد الميثاق بشكل رسمي ونشره على منظمات القطاع الأهلي.

 

بدوره، قال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر المجدوعي: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة علي بن ابراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع"، مضيفاً أن المؤسسة ستستعين بجهة استشارية تحت إشراف الوزارة لتقديم وثيقة عمل تعد دليلاً علمياً ومهنياً لسلوكيات العاملين في القطاع الأهلي وميثاقاً أخلاقياً لهم.

 

وأوضح المجدوعي؛ أن المؤسسة ستقوم بحصر ودراسة عدد من التجارب العربية والعالمية المشابهة والنماذج المحلية للاستفادة منها في إعداد الميثاق، كما ستتم إقامة عدد من ورش العمل واستبانات الرأي العام، واجراء عدد من المقابلات مع الخبراء والمختصّين في مجالات الموارد البشرية والعمل الخيري والأهلي، وكذلك تحكيم الميثاق علمياً من الجهات والخبراء المختصّين في مجال المواثيق الأخلاقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل" تبرم اتفاقية لتمويل الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي
سبق

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية مع مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع؛ لتمويل مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي.

 

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة، وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني؛ ومن جانب مؤسسة المجدوعي، عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر بن علي المجدوعي.

 

وأوضح الديني؛ أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أعمال المؤسسات والجمعيات الأهلية والرقي بخدماتها وبكفاءات العاملين فيها، مشيراً إلى أن وثيقة الميثاق الإخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، من شأنها أن تسهم في وضع مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي توجه سلوك العاملين في القطاع تجاه أصحاب العلاقة من مستفيدي القطاع، أو داعميه أو المنظمة التي يعملون فيها، وكذلك المجتمع من حولهم والجهات المنظمة.

 

وأكّد أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصّين لإعداد ودراسة مسودة مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، كما ستتم مشاركة الرأي العام للمسودة، لأخذ آرائهم وملاحظاتهم عليها من خلال بوابة معاً الإلكترونية، قبل أن يتم اعتماد الميثاق بشكل رسمي ونشره على منظمات القطاع الأهلي.

 

بدوره، قال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر المجدوعي: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة علي بن ابراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع"، مضيفاً أن المؤسسة ستستعين بجهة استشارية تحت إشراف الوزارة لتقديم وثيقة عمل تعد دليلاً علمياً ومهنياً لسلوكيات العاملين في القطاع الأهلي وميثاقاً أخلاقياً لهم.

 

وأوضح المجدوعي؛ أن المؤسسة ستقوم بحصر ودراسة عدد من التجارب العربية والعالمية المشابهة والنماذج المحلية للاستفادة منها في إعداد الميثاق، كما ستتم إقامة عدد من ورش العمل واستبانات الرأي العام، واجراء عدد من المقابلات مع الخبراء والمختصّين في مجالات الموارد البشرية والعمل الخيري والأهلي، وكذلك تحكيم الميثاق علمياً من الجهات والخبراء المختصّين في مجال المواثيق الأخلاقية.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
01:24 PM
لتطوير أعمال المؤسسات والجمعيات والرقي بخدماتها وكفاءة العاملين

"العمل" تبرم اتفاقية لتمويل الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,279

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية مع مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع؛ لتمويل مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي.

 

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة، وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني؛ ومن جانب مؤسسة المجدوعي، عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر بن علي المجدوعي.

 

وأوضح الديني؛ أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أعمال المؤسسات والجمعيات الأهلية والرقي بخدماتها وبكفاءات العاملين فيها، مشيراً إلى أن وثيقة الميثاق الإخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، من شأنها أن تسهم في وضع مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي توجه سلوك العاملين في القطاع تجاه أصحاب العلاقة من مستفيدي القطاع، أو داعميه أو المنظمة التي يعملون فيها، وكذلك المجتمع من حولهم والجهات المنظمة.

 

وأكّد أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصّين لإعداد ودراسة مسودة مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي، كما ستتم مشاركة الرأي العام للمسودة، لأخذ آرائهم وملاحظاتهم عليها من خلال بوابة معاً الإلكترونية، قبل أن يتم اعتماد الميثاق بشكل رسمي ونشره على منظمات القطاع الأهلي.

 

بدوره، قال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية عمر المجدوعي: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة علي بن ابراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع"، مضيفاً أن المؤسسة ستستعين بجهة استشارية تحت إشراف الوزارة لتقديم وثيقة عمل تعد دليلاً علمياً ومهنياً لسلوكيات العاملين في القطاع الأهلي وميثاقاً أخلاقياً لهم.

 

وأوضح المجدوعي؛ أن المؤسسة ستقوم بحصر ودراسة عدد من التجارب العربية والعالمية المشابهة والنماذج المحلية للاستفادة منها في إعداد الميثاق، كما ستتم إقامة عدد من ورش العمل واستبانات الرأي العام، واجراء عدد من المقابلات مع الخبراء والمختصّين في مجالات الموارد البشرية والعمل الخيري والأهلي، وكذلك تحكيم الميثاق علمياً من الجهات والخبراء المختصّين في مجال المواثيق الأخلاقية.

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,444
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,478
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة