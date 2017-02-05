أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنَّ الوزارة ستتخذ الإجراء اللازم بعد أن تتحقق من صورة متداولة أظهرت حديثًا منسوبًا لمقيم أردني يدعي عمله في شركة بترورابغ، ويدعو أبناء جلدته للتقدم على وظيفة رسمية بالشركة وإرسال السيرة الذاتية للراغبين على بريده الإلكتروني، مؤكدًا أنَّه سيقوم بمهمة مقابلة المرشحين وسينفع أبناء بلده أولاً.
وكانت صورة الرسالة المتداولة للمقيم قد أكد فيها أن الشركة في حاجة إلى وظيفة مترجم إنجليزي / عربي بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأنه يعمل في القسم نفسه ولن يعلن عن الوظيفة في موقع الشركة، معلنًا رغبته في خدمة أبناء بلدة.
الرسالة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط امتعاض من السعوديين العاطلين عن العمل.
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"العمل" تتفاعل: سنتحقق من رسالة مقيم أعلن عن تخصيص وظيفة لأبناء جلدته في "بترورابغ"
قالت "سنتخذ الإجراء اللازم"
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنَّ الوزارة ستتخذ الإجراء اللازم بعد أن تتحقق من صورة متداولة أظهرت حديثًا منسوبًا لمقيم أردني يدعي عمله في شركة بترورابغ، ويدعو أبناء جلدته للتقدم على وظيفة رسمية بالشركة وإرسال السيرة الذاتية للراغبين على بريده الإلكتروني، مؤكدًا أنَّه سيقوم بمهمة مقابلة المرشحين وسينفع أبناء بلده أولاً.
وكانت صورة الرسالة المتداولة للمقيم قد أكد فيها أن الشركة في حاجة إلى وظيفة مترجم إنجليزي / عربي بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأنه يعمل في القسم نفسه ولن يعلن عن الوظيفة في موقع الشركة، معلنًا رغبته في خدمة أبناء بلدة.
الرسالة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط امتعاض من السعوديين العاطلين عن العمل.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنَّ الوزارة ستتخذ الإجراء اللازم بعد أن تتحقق من صورة متداولة أظهرت حديثًا منسوبًا لمقيم أردني يدعي عمله في شركة بترورابغ، ويدعو أبناء جلدته للتقدم على وظيفة رسمية بالشركة وإرسال السيرة الذاتية للراغبين على بريده الإلكتروني، مؤكدًا أنَّه سيقوم بمهمة مقابلة المرشحين وسينفع أبناء بلده أولاً.
قالت "سنتخذ الإجراء اللازم"
"العمل" تتفاعل: سنتحقق من رسالة مقيم أعلن عن تخصيص وظيفة لأبناء جلدته في "بترورابغ"
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنَّ الوزارة ستتخذ الإجراء اللازم بعد أن تتحقق من صورة متداولة أظهرت حديثًا منسوبًا لمقيم أردني يدعي عمله في شركة بترورابغ، ويدعو أبناء جلدته للتقدم على وظيفة رسمية بالشركة وإرسال السيرة الذاتية للراغبين على بريده الإلكتروني، مؤكدًا أنَّه سيقوم بمهمة مقابلة المرشحين وسينفع أبناء بلده أولاً.
وكانت صورة الرسالة المتداولة للمقيم قد أكد فيها أن الشركة في حاجة إلى وظيفة مترجم إنجليزي / عربي بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأنه يعمل في القسم نفسه ولن يعلن عن الوظيفة في موقع الشركة، معلنًا رغبته في خدمة أبناء بلدة.
الرسالة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط امتعاض من السعوديين العاطلين عن العمل.