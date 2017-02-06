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"العمل" تعقد ورشة عمل حول التوطين الموجه في قطاع الرياضة

"الغفيص": نعمل حالياً على مجموعة من المسارات والمبادرات الهادفة

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل التوطين الموجه في قطاع الرياضة.

 

واستهلت الورشة محاورها بكلمة من الدكتور علي الغفيص قال فيها إن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على مجموعة من المسارات والمبادرات الهادفة إلى رفع معدلات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتقليل معدلات الانكشاف المهني، ومنها قطاع الرياضة، مؤكداً ضرورة أن تخرج الورشة بآليات عمل تنفيذية لهذه المبادرة المهمة.

 

وأكد الوزير الغفيص أن مبادرة توطين قطاع الرياضة ستجد الدعم الكامل من قبل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، بقيادة رئيسها الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى المملكة.

 

إلى هذا تطرقت الورشة إلى دعم المراكز الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى دعم الأعمال التطوعية في مجالات الرياضة من خلال برنامج الخدمة الوطنية التطوعية كما تناولت الورشة حُسن استثمار المنشآت الرياضية الشبابية، وذلك عبر دعم الأعمال الريادية لصيانة المنشآت الرياضية، وتسهيل تشغيل المنشآت الرياضية من قبل القطاع الخاص، وتسهيل دخول الرياديين للمنشآت والمناسبات الرياضية.

 

شارك في الورشة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز ، وعدد من المختصين في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تعقد ورشة عمل حول التوطين الموجه في قطاع الرياضة
سبق

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل التوطين الموجه في قطاع الرياضة.

 

واستهلت الورشة محاورها بكلمة من الدكتور علي الغفيص قال فيها إن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على مجموعة من المسارات والمبادرات الهادفة إلى رفع معدلات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتقليل معدلات الانكشاف المهني، ومنها قطاع الرياضة، مؤكداً ضرورة أن تخرج الورشة بآليات عمل تنفيذية لهذه المبادرة المهمة.

 

وأكد الوزير الغفيص أن مبادرة توطين قطاع الرياضة ستجد الدعم الكامل من قبل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، بقيادة رئيسها الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى المملكة.

 

إلى هذا تطرقت الورشة إلى دعم المراكز الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى دعم الأعمال التطوعية في مجالات الرياضة من خلال برنامج الخدمة الوطنية التطوعية كما تناولت الورشة حُسن استثمار المنشآت الرياضية الشبابية، وذلك عبر دعم الأعمال الريادية لصيانة المنشآت الرياضية، وتسهيل تشغيل المنشآت الرياضية من قبل القطاع الخاص، وتسهيل دخول الرياديين للمنشآت والمناسبات الرياضية.

 

شارك في الورشة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز ، وعدد من المختصين في هذا المجال.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
05:06 PM
"الغفيص": نعمل حالياً على مجموعة من المسارات والمبادرات الهادفة

"العمل" تعقد ورشة عمل حول التوطين الموجه في قطاع الرياضة

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ذياب الشمري - الرياض
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عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل التوطين الموجه في قطاع الرياضة.

 

واستهلت الورشة محاورها بكلمة من الدكتور علي الغفيص قال فيها إن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على مجموعة من المسارات والمبادرات الهادفة إلى رفع معدلات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتقليل معدلات الانكشاف المهني، ومنها قطاع الرياضة، مؤكداً ضرورة أن تخرج الورشة بآليات عمل تنفيذية لهذه المبادرة المهمة.

 

وأكد الوزير الغفيص أن مبادرة توطين قطاع الرياضة ستجد الدعم الكامل من قبل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، بقيادة رئيسها الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الرياضة على مستوى المملكة.

 

إلى هذا تطرقت الورشة إلى دعم المراكز الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى دعم الأعمال التطوعية في مجالات الرياضة من خلال برنامج الخدمة الوطنية التطوعية كما تناولت الورشة حُسن استثمار المنشآت الرياضية الشبابية، وذلك عبر دعم الأعمال الريادية لصيانة المنشآت الرياضية، وتسهيل تشغيل المنشآت الرياضية من قبل القطاع الخاص، وتسهيل دخول الرياديين للمنشآت والمناسبات الرياضية.

 

شارك في الورشة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز ، وعدد من المختصين في هذا المجال.

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