"العمل": ضبطنا الفندق الذي أعلن عن وظيفة قيادية لـ "اللبنانين فقط"

"أبا الخيل": تحققنا من صحة الإعلان المنشور واتخذنا الإجراء النظامي

أعلنت وزارة العمل ضبط منشأة أعلنت عن فرصة وظيفية قيادية لوافد بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عن قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من الجنسية العربية عليها، فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على المنشأة وتحققت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها.



ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.



يذكر أنه قبل 10 أيام أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع فندقا أعلن عن وظيفة شاغرة للبنانيين فقط حيث جاء ذلك تفاعلاً مع تغريدات بثها عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تضمنت إعلان الفندق عن وظيفة مدير فرع لأحد فروعه مشترطا أن يكون المتقدم من الجنسية اللبنانية.