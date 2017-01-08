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"العمل": ما أشيع عن استبعاد العمالة المنزلية غير صحيح

منها الفلبين والمغرب وبنجلاديش وسريلانكا

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما أشيع عن توجهها لاستبعاد العمالة المنزلية من بعص الدول ومنها الفلبين والمغرب وسريلانكا وبنجلاديش.

وقالت لـ"سبق" -بعد أن وجهت إليها استفسارًا في الموضوع-: "إنَّ ذلك غير صحيح".

وكانت أنباء قد تم تداولها عن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة لفتح استقدام العمالة المنزلية من جنسيات جديدة أفريقية وشرق أوربية، يقابله استبعاد عدد من الجنسيات؛ حيث تم ذكر الفلبين وبنجلاديش والمغرب وسريلانكا قبل أن تنفي العمل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنَّ مصطلح العمالة المنزلية تندرج تحته كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد وليس مقتصرًا على الخادمات.

وبحسب تقارير منشورة فإن عدد العمالة المنزلية الموجودة في السعودية بلغ نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، وذلك حتى نهاية العام 2015، تشكل النساء منها 62.4 في المئة.

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"العمل": ما أشيع عن استبعاد العمالة المنزلية غير صحيح
سبق

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما أشيع عن توجهها لاستبعاد العمالة المنزلية من بعص الدول ومنها الفلبين والمغرب وسريلانكا وبنجلاديش.

وقالت لـ"سبق" -بعد أن وجهت إليها استفسارًا في الموضوع-: "إنَّ ذلك غير صحيح".

وكانت أنباء قد تم تداولها عن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة لفتح استقدام العمالة المنزلية من جنسيات جديدة أفريقية وشرق أوربية، يقابله استبعاد عدد من الجنسيات؛ حيث تم ذكر الفلبين وبنجلاديش والمغرب وسريلانكا قبل أن تنفي العمل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنَّ مصطلح العمالة المنزلية تندرج تحته كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد وليس مقتصرًا على الخادمات.

وبحسب تقارير منشورة فإن عدد العمالة المنزلية الموجودة في السعودية بلغ نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، وذلك حتى نهاية العام 2015، تشكل النساء منها 62.4 في المئة.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
12:53 AM
منها الفلبين والمغرب وبنجلاديش وسريلانكا

"العمل": ما أشيع عن استبعاد العمالة المنزلية غير صحيح

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
7
29,801

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما أشيع عن توجهها لاستبعاد العمالة المنزلية من بعص الدول ومنها الفلبين والمغرب وسريلانكا وبنجلاديش.

وقالت لـ"سبق" -بعد أن وجهت إليها استفسارًا في الموضوع-: "إنَّ ذلك غير صحيح".

وكانت أنباء قد تم تداولها عن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة لفتح استقدام العمالة المنزلية من جنسيات جديدة أفريقية وشرق أوربية، يقابله استبعاد عدد من الجنسيات؛ حيث تم ذكر الفلبين وبنجلاديش والمغرب وسريلانكا قبل أن تنفي العمل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنَّ مصطلح العمالة المنزلية تندرج تحته كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد وليس مقتصرًا على الخادمات.

وبحسب تقارير منشورة فإن عدد العمالة المنزلية الموجودة في السعودية بلغ نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، وذلك حتى نهاية العام 2015، تشكل النساء منها 62.4 في المئة.

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