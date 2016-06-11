"العمل والتنمية الاجتماعية": برنامج حساب المواطن قائم كما هو مرسوم له

أكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن برنامج حساب المواطن قائم كما هو مرسوم له، ولا يوجد أي علاقة بسبب انتهاء فترة عمل مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن.

وقال في تصريح لصحيفة "سبق": إن برنامج حساب المواطن يعمل فيه فريق كبير يقوده المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن منذ الإعلان عن البرنامج قبل عدة أشهر.