النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

"العمل" و"التنمية الاجتماعية" تُخصصان ركناً توعوياً لـ"صعوبات التعلم" بجناحها بالجنادرية

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ركناً مميزاً بجناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم؛ لتوعية زوارها بطرق اكتشاف صعوبات التعلم لدى أبنائهم، وكيفية تطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم في المجالات التعليمية والمهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

وقدّم ممثلو الجمعية أمام الزوار شرحاً مبسطاً حول صعوبات التعلم، والذي يُعتبر اضطراباً يُعيق عملية التعلم الطبيعية؛ سواء في الذاكرة أو الإدراك والانتباه والتفكير واستراتيجيات التعلم، وكيفية معالجة المواد اللغوية الشفوية والمكتوبة، والتي تؤثر غالباً على بعض أنواع التعلم الأخرى.

 

واستعرضت الجمعية أمام الزوار الخدمات التي تُقَدّم من قِبَلهم لذوي صعوبات التعلم؛ سواء الخدمات الصحية أو الاستشارات الأسرية والاجتماعية والطبية والعلمية والشرعية والاقتصادية والتي تقدم مجاناً، إلى جانب البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية التي تقيمها الجمعية لهم؛ فضلاً عن كيفية تطوير مهاراتهم وقدراتهم باستخدام عدد من الأدوات الترفيهية والتعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العمل" و"التنمية الاجتماعية" تُخصصان ركناً توعوياً لـ"صعوبات التعلم" بجناحها بالجنادرية
سبق

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ركناً مميزاً بجناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم؛ لتوعية زوارها بطرق اكتشاف صعوبات التعلم لدى أبنائهم، وكيفية تطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم في المجالات التعليمية والمهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

وقدّم ممثلو الجمعية أمام الزوار شرحاً مبسطاً حول صعوبات التعلم، والذي يُعتبر اضطراباً يُعيق عملية التعلم الطبيعية؛ سواء في الذاكرة أو الإدراك والانتباه والتفكير واستراتيجيات التعلم، وكيفية معالجة المواد اللغوية الشفوية والمكتوبة، والتي تؤثر غالباً على بعض أنواع التعلم الأخرى.

 

واستعرضت الجمعية أمام الزوار الخدمات التي تُقَدّم من قِبَلهم لذوي صعوبات التعلم؛ سواء الخدمات الصحية أو الاستشارات الأسرية والاجتماعية والطبية والعلمية والشرعية والاقتصادية والتي تقدم مجاناً، إلى جانب البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية التي تقيمها الجمعية لهم؛ فضلاً عن كيفية تطوير مهاراتهم وقدراتهم باستخدام عدد من الأدوات الترفيهية والتعليمية.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
01:49 PM

"العمل" و"التنمية الاجتماعية" تُخصصان ركناً توعوياً لـ"صعوبات التعلم" بجناحها بالجنادرية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
261

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ركناً مميزاً بجناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم؛ لتوعية زوارها بطرق اكتشاف صعوبات التعلم لدى أبنائهم، وكيفية تطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم في المجالات التعليمية والمهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

وقدّم ممثلو الجمعية أمام الزوار شرحاً مبسطاً حول صعوبات التعلم، والذي يُعتبر اضطراباً يُعيق عملية التعلم الطبيعية؛ سواء في الذاكرة أو الإدراك والانتباه والتفكير واستراتيجيات التعلم، وكيفية معالجة المواد اللغوية الشفوية والمكتوبة، والتي تؤثر غالباً على بعض أنواع التعلم الأخرى.

 

واستعرضت الجمعية أمام الزوار الخدمات التي تُقَدّم من قِبَلهم لذوي صعوبات التعلم؛ سواء الخدمات الصحية أو الاستشارات الأسرية والاجتماعية والطبية والعلمية والشرعية والاقتصادية والتي تقدم مجاناً، إلى جانب البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية التي تقيمها الجمعية لهم؛ فضلاً عن كيفية تطوير مهاراتهم وقدراتهم باستخدام عدد من الأدوات الترفيهية والتعليمية.

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,696
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة