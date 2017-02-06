"العمل" و"التنمية الاجتماعية" تُخصصان ركناً توعوياً لـ"صعوبات التعلم" بجناحها بالجنادرية

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ركناً مميزاً بجناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم؛ لتوعية زوارها بطرق اكتشاف صعوبات التعلم لدى أبنائهم، وكيفية تطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم في المجالات التعليمية والمهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقدّم ممثلو الجمعية أمام الزوار شرحاً مبسطاً حول صعوبات التعلم، والذي يُعتبر اضطراباً يُعيق عملية التعلم الطبيعية؛ سواء في الذاكرة أو الإدراك والانتباه والتفكير واستراتيجيات التعلم، وكيفية معالجة المواد اللغوية الشفوية والمكتوبة، والتي تؤثر غالباً على بعض أنواع التعلم الأخرى.

واستعرضت الجمعية أمام الزوار الخدمات التي تُقَدّم من قِبَلهم لذوي صعوبات التعلم؛ سواء الخدمات الصحية أو الاستشارات الأسرية والاجتماعية والطبية والعلمية والشرعية والاقتصادية والتي تقدم مجاناً، إلى جانب البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية التي تقيمها الجمعية لهم؛ فضلاً عن كيفية تطوير مهاراتهم وقدراتهم باستخدام عدد من الأدوات الترفيهية والتعليمية.